Kesälomien järjestelyt saattavat kuumentaa tunteita työpaikoilla — Monesti perheelliset ovat etusijalla, mikä pännii lapsettomia

Talvi ei ole päässyt kunnolla alkuunkaan, kun kesälomat alkavat jo olla mielessä.

Etenkin heillä, jotka vastaavat työpaikkojensa lomajärjestelyistä.

—Kun talvilomalista on valmis, pitää alkaa suunnitella kesälomia. Se on semmoinen lista, jota kaikki odottavat kovasti, Krivetz kuljetuspalveluiden yrittäjä Mikko Krivetz kertoo.

37 työntekijän kesälomista päättämistä Krivetz kuvaa isoksi palapeliksi, jonka kokoamiseen kuluu useampi kuukausi.

Essoten kotiin annettavien palveluiden piirissä kesälomistaan tietoja odottaa noin 350 henkilöä, ja lomapalapeliä kokoaa kymmenen esimiestä.

—Ensin kysytään työntekijöiden toiveet ja sitten sovittelemme ne käytäntöön, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen kotiin annettavien palvelujen päällikkö Maija Loponen sanoo.

Essoten sairaalapalveluiden vuodeosastoalueen osastohoitaja Kati Korhonen puolestaan vastaa vajaan sadan työntekijän kesälomista.

Työntekijät on jaettu parinkymmenen työntekijän tiimeihin, joista osassa käytetään kesälomien kiertoa, osassa lomat päätetään kesä kerrallaan.

— Jos on pitkäaikaisia työntekijöitä ja kierrosta on pidetty, niin kierto on silloin käytössä. Joissain tiimeissä vaihtuvuus on ollut niin suurta, että kiertoa ei voi pitää yllä, Korhonen kertoo.

Kierto on toimiva ja tasa-arvoinen

Mikkelin ja Savonlinnan Sokoksen tavaratalojohtajan Terhi Seppäsen urakka kesälomien suunnittelussa on helpompaa, sillä käytössä on kiertävä systeemi.

— Kierto on koettu toimivaksi, tasapuoliseksi ja tasa-arvoiseksi. Jos tänä vuonna loma on kesäkuussa, niin tietää, että ensi vuonna loma on heinäkuussa.

Kierto otettiin käyttöön muutama vuosi sitten henkilökunnan ja työnantajan yhteisestä päätöksestä. Aiemmin henkilökunta oli kokenut, etteivät kesälomat kiertäneet tasapuolisesti.

— Oli vahvempia ihmisiä tiimissä, jotka määrittelivät lomien ajankohdat, Seppänen toteaa.

Seppäsen mukaan aiemmin saatettiin vedota lasten loma-aikoihin, mutta nyt lomat kiertävät tasapuolisesti, yksityiselämän tilanteesta riippumatta.

Lomarohmuilua ei siis pääse enää esiintymään.

Lomarohmut vievät parhaat lomaviikot

Lomarohmut ovat työpaikoilla niitä, jotka vievät parhaat lomapäivät yhteisestä lomakakusta vuosi toisen jälkeen.

Krivetzillä ja Essotella lomarohmuilua ei tunnusteta esiintyvän.

— Kaikki ymmärtävät, että vähän pitää kierrättää. Jos on edellisenä vuonna ollut heinäkuussa lomalla niin seuraavana vuonna loma ei siinä kohtaa ole, Krivetz sanoo.

Essoten kotiin annettavien palvelujen piirissä lomien järjestelyissä tehdään harvoin poikkeuksia.

Mutta jos tehdään, niiden syynä ovat usein esimerkiksi perheen suuret kesäjuhlat.

— Jos on vaikka rippijuhlia, niin näitä on työyhteisöissä huomioitu. Mutta nämä eivät ole olleet ongelma: aina tulee uusi kesä, ja sitten joku toinen saa kesäloman niinä tiettyinä viikkoina, Loponen sanoo.

Aikuisten työpaikoilla lomia järjestetään lasten mukaan

SAK:n kehittämispäällikön Juha Antilan mukaan kesälomien viettoajankohtien suhteen ongelmat kärjistyvät erityisesti naisvaltaisilla aloilla, sillä naiset toivovat lomia hanakammin perheidensä kanssa yhtäaikaisesti.

— On oltava kaikkia koskevat toimintaperiaatteet siitä, mitkä syyt saattavat vaikuttaa siihen, että tietyt ajankohdat saadaan lomiksi, Antila sanoo.

— Usein syy ovat lapset, mikä tietysti pännii lapsettomia, Antila lisää.

Kun kysyimme Länsi-Savon verkkolehden lukijoilta kokemuksia työpaikkojen lomajärjestelyistä, moni vastaajista toi esiin turhautumisensa.

Syynä oli usein se, että parhaiden lomapäivien saamiseksi vedotaan lapsiin.

Lomakausi on sinkulle ihan yhtä tärkeä kuin se on muillekin. — Juha Antila

Antilan mukaan epäreiluna saatetaankin kokea se, että lapseton sinkku on se joka työpaikalla joustaa.

Antila kuitenkin muistuttaa, että näin ei välttämättä tarvitse olla.

— Eihän se ole mikään pakko – lomakausi on sinkulle ihan yhtä tärkeä kuin se on muillekin.

Perheellisten lomatoiveet menevät sinkkujen edelle

Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Raija Eeva yhtyy Antilan näkemykseen.

— Yksinasuvien on usein vaikea pitää kiinni omasta toiveestaan. Perhe ja parisuhde ovat normeja, ja perheen tuomaa ulkopuolista syytä pidetään painokkaana perusteena: yksin asuvat kokevat, että heillä ei tällaista automaatiota ole, Eeva kertoo.

Eevan mukaan työpaikoilla on vallalla käsitys, että perheiden toiveet menevät yksinasuvien edelle, mutta tätä eivät välttämättä tiedosta niin esimiestaso kuin itse työntekijätkään.

Pitäisi olla viisas esimies, joka osaisi kysyä asiasta. — Raija Eeva

— Pitäisi olla viisas esimies, joka osaisi kysyä asiasta, Eeva neuvoo.

Työnantajan lisäksi Eeva rohkaisee myös kesälomajärjestelyistä harmistuneita yksinasuvia tuomaan asiansa rohkeasti esiin.

Myös Antila muistuttaa, että loma-asioista on hyvä keskustella työpaikalla avoimesti.

— Kaikessa avain on henkilöstön ja johdon välinen ymmärrys, että miksi näin tehdään.

Kesälomien epätasa-arvoinen kierto kismittää

Kysyimme Länsi-Savon verkkolukijoilta kokemuksia kesälomien jakamisesta työpaikoilla. Monet toivat esille turhautumisensa kesälomien epätasa-arvoisesta kierrosta. Näin kyselyyn vastattiin:

— Kaikkien pitäisi hyväksyä lomakierto, eikä vinkua pomolta lomaa muuhun aikaan.

— Toivoisin normaalia kiertävää järjestelmää. Minusta on todella ikävää että toiset saavat sanoa vuosi etukäteen että nämä viikot.

— Tasapuolisesti ja että saisi pitää 4 viikkoa putkeen.

— Säännöllinen kierto. Että kaikilla olisi mahdollisuus vuoron perään olla lomalla juhannuksena, jouluna ja koulujen loma-aikoina. Ei se voi olla niin että jos puoliso on opettaja niin sillä perusteella saa aina olla lomalla koulujen syys- ja talvilomat sekä joulun.

— Järkeä, tasapuolisuutta ja tilanteen mukaisesti.

— Tasapuolisesti, eikä niitä että esimies kertoo milloin hän on lomalla ja sanoo, että valitkaa keskenään. Ja esimies pitää kesälomansa AINA parhaaseen loma-aikaan heinäkuussa.

— Meillä koululaisten vanhemmille annetaan etuoikeus lomiin koulujen loma-aikoina, tyttäreni työpaikalla ei. Vaikka haluaisin, ja tyttäreni apua tarvitsisi, niin en voi avustaa lastenlasteni hoidossa koulujen loma-aikoina.

— Lomat pitää ehdottomasti antaa vuoroperiaatteen mukaan!

— Kiertävä tasapuolinen järjestelmä, mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa lomakuukautta työkaverin kanssa päittäin. Tämä toiminut hyvin vuosia.

— Monesti tarhojen ja koulujen loma-ajat sanelevat perheellisten vaateita loma-ajoista. Perheettömilläkin pitäisi olla yhtäläinen oikeus lomaan kesä-heinäkuussa. Kiertävä lomasysteemi on reilu, ellei lomia saa helposti sovittua kutakin miellyttävään kohtaan kesää.

— Tasapuolisesti, loma-ajankohtia kierrättäen eli samat ihmiset eivät ota lomaa vuosittain aina samaan ajankohtaan. Ei loma-ajankohtaan liittyviä etuoikeuksia kenellekään, mutta asioista voidaan kuitenkin tarvittaessa sopia työntekijöiden kesken.

— Joustavasti työntekijöitä kuunnellen ja keskustellen. Tasapuolinen kierto jos ei muuten sopuun päästä.

— Kiertävä systeemi olisi kaikista reiluinta. Näin joku jolla on "pieniä" lapsia, ei voi aina olla sitä heinäkuuta poissa ja se lapseton henkilö kärvistelee sen takia parhaan lomakauden vuodesta toiseen töissä. Valitettavasti mennään aina lapsia hankkineen henkilön ehdoilla, vaikka lapsi olisi jo 15-vuotias teini.