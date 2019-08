Onko sukulainen tai tuttu alokkaana Vekaranjärvellä? Katso Karjalan prikaatin sotilasvala suorana Länsi-Savon nettisivuilta perjantaina

Heinäkuun alussa palveluksensa aloittaneet Karjalan prikaatin alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen perjantaina Vekaranjärvellä. Vala ja valaparaati nähdään suorana lähetyksenä Länsi-Savon nettisivuilla.



Aiemmin päivällä annettu sotilasvakuutus näytetään tallenteena kello 12 alkavan lähetyksen aikana. Koko lähetys on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena.



— Olemme välittäneet paikallisten palloilujoukkueiden pelejä, kiinnostavia yleisötapahtumia sekä esimerkiksi vaalipaneeleja suorina lähetyksinä verkkosivuillamme. Vekaranjärven valatilaisuus koskettaa tuhansia ihmisiä. Siksi haluamme välittää valatilaisuuden tunnelmia myös sellaisille katsojille, jotka eivät itse pääse paikan päälle, Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka perustelee.



Tilaisuus on perinteisesti ollut suuri yleisötapahtuma, ja puolustusvoimien mukaan paikalla on yleensä noin 8 000 alokkaiden läheistä. Karjalan prikaatissa aloitti 7. heinäkuuta 1 950 alokasta.