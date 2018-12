Pelistä on tehty oma versio myös päättäjille. Sillä halutaan saavuttaa vauvamyönteisempi Suomi.

Mikkeliläinen Family Support House Oy on yhdessä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja pelifirma Caffeine Overdosen kanssa kehittänyt vauvaperheitä tukevan oppimispelin. Vauvapolku-peli julkistettiin tänään tiistaina.

Peli tarjoaa jonkin verran valmista tietoa, mutta ennen kaikkea se kannustaa pohtimaan vanhemmuutta yhdessä kumppanin kanssa, yksin tai ryhmässä. Pohtiminen tapahtuu vinkkien ja harjoitteiden avulla.

— Kun itse pohtii, asiat tulevat paljon todemmiksi, Susanna Sillanpää Family Support Housesta sanoo.

Peli perustuu tutkittuun tietoon.

— Nykypäivänä vanhemmat ovat aika sekaisin siitä tiedosta, joka tulee somesta ja netistä. Tämä peli on tutkimusperusteinen, kaikki on tutkittua tietoa.

Vauvapolkua on kehitetty kaksi vuotta yhdessä vanhempien kanssa. He ovat pelanneet ja kommentoineet peliä. Pelissä on kaksi vaihetta, odotusaika ja vauvavuosi.

— Tutkimusten mukaan silloin kun odotetaan vauvaa, tiedonhalu ja -jano ovat kaikkein suurimmillaan, ja silloin on myös eniten aikaa, Sillanpää sanoo.

Mikkelissä peli kytketään osaksi perhevalmennusta ja neuvolatyötä heti tammikuussa.

Pelistä on tehty erillinen versio päättäjille. Sillä halutaan saavuttaa vauvamyönteisempi Suomi tuomalla päättäjille tietoa vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

— Ajatuksena on saada päättäjille tieto siitä, millaisissa tilanteissa vauvaperheet elävät. Samalla he saavat tutkittua tietoa vauvaperheistä.

Peliä on esitelty eduskunnassa viime toukokuussa ja se on ollut pelattavana Jyväskylän kunnanvaltuustossa.