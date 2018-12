"Tuntuu, että kaupoissa joulu alkaa jo pari kuukautta etuajassa" — Kysyimme gallupissa, mitä kotien jouluvalmisteluihin kuuluu

Mikkeliläinen Ninna Ollila on jo paistanut ensimmäisen erän joulupipareita ja joulutorttuja ja hyvin maistuivat.

— Piparkakkutaloa ei tehdä, kun ei olla kotona koko joulua. Se jäisi vaan syömättä.

— Joulussa on puuhaa, kun pitää hankkia lahjat, tehdä ruoat. Kun perheessä vielä lapsi, niin sekin tuo oman lisänsä valmisteluihin. Joulukortteja en ole enää lähettänyt, että se työ jää pois. Kohta kotona alkaa myös joulumusiikki soida. Jouluhössötys alkaa liian aikaisin. Tuntuu, että kaupoissa joulu alkaa jo pari kuukautta etuajassa. Se latistaa joulutunnelmaa, Ninna Ollila sanoo.

Sirpa ja Seppo Reponen Puumalasta ovat aloittaneet joulunvalmistelut.

— Olen monta vuotta tehnyt joulukortit itse. Nyt on jo aika keksiminen, ettei niistä tule samanlaisia.

— Omasta mielestäni en hirveästi touhua jouluvalmisteluja. Tietenkin ne perinteiset tulee tehtyä; joulutortut ja piparit sekä laatikot valmiiksi. Sitten väsään lahjoja, kun tykkään itse omilla käsillä niitä tehdä, mutta ei niitäkään hirveästi tule. Nyt ensimmäisen adventin aikaan laitetaan jouluvalot jo sisällekin, Sirpa Reponen kertoo.

Joulun järjestäminen lapsenlapsille on Leena Immoselle tärkeää.

Leena Immonen Mikkelistä kertoo, että ensimmäiset joulupiparit paistettiin jo isänpäivänä ja ne on jo syötykin.

— Aikuiset aina pärjää sillä, mitä on, mutta lapsenlapsille on järjestettävä jouluksi kaikenlaista kivaa.

— Joululahjoja olen jo katsellut ja hankkinutkin. Näin eläkeläisenä ne on hankittava vähitellen. Kaikkia ei voi kerralla ostaa. Eilen kävin ostamassa joulukortit. Kymmenkunta korttia laitan postiin. Loput tervehdykset hoidan puhelimella. Leipomiset, siivoukset ja kinkun paistot sekä lastenlasten paketit on hoidettava ennen joulua. Ja tietenkin kauneimmat joululaulut kuuluvat jouluaikaan, Leena Immonen sanoo.

Johanna Branchicellan perheessä näkyvät myös italialaiset perinteet.

Mikkeliläinen Johanna Branchicella sanoo, että kotona jouluvalmistelut ovat vielä tekemättä.

— Pikkuhiljaa on kuitenkin koristeita otettu esiin. Käytännön töihin ei vielä ole päästy, kun tämä yritystoiminta pitää vielä kiireisenä.

— Kotona otetaan jouluverhot ja joululiinat esiin. Joulukuusikin on joskus nostettu sisään jo ensimmäisenä adventtina. Meillä on kaksikulttuurinen perhe ja joulussamme näkyy italialainen jouluperinne. Italiassa rakennetaan jouluseimiä ja ne näkyvät myös meidän joulussa. Niitä on lasten kanssa yhdessä rakenneltu, Johanna Branchicella nauraa.