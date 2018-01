Latujen kunnostus odottaa viikonlopun pakkasia — Mikkeli aloittaa ensi viikolla luonnonjääkenttien jäädyttämisen Mikkelin luonnonlatujen metsäosuuksilla lumi on käynyt vähiin. Ensilumenladun vankalle pohjalle pääsee hiihtämään jo ilmaiseksi. Vesa Vuorela Lauhat kelit eivät vielä ole hävittäneet Urheilupuiston perinteisen latu-uria. Noin kilometrin pituinen latu on keskustan asukkaiden ja Urheilupuiston koulun käytössä.

Mikkelin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen kertoo ladunhoitajien odottavan viikonlopuksi luvattuja pakkasia. Pakkaset helpottavat luonnonlatujen hoitamista, mutta lisää luntakin kaivattaisiin.

— Viime päivinä ei ole pystytty latuja ajamaan. Kun nyt on suvettanut, niin koneet hävittäisivät loputkin lumet. Vaikka pakkasta sen jälkeen tulisikin, ladut olisivat jääratoja.

Luonnonlatujen metsäosuuksilla lumi on Turusen mukaan käynyt todella vähiin, mutta hiihtäminen on ollut edelleen mahdollista.

— Perinteisen urat ovat paikoin kadonneet.

Ensi viikolla aloitamme jäädyttämisen useilla kentillä. - Pekka Turunen

Rantakylän ensilumenlatu on koko 2,1 kilometrin pituudeltaan käytössä. Sen maksullinen kausi loppui 22. joulukuuta. Tykkilumesta tehty paksu ja tiivis latupohja kestää luonnonlatuja paremmin lauhaa keliä ja vesisadetta.

Ensi viikonvaihteessa alkavaksi ennustettu pakkasjakso mahdollistaa luistelukenttien jäädyttämisen.

— Ensi viikolla aloitamme jäädyttämisen useilla kentillä, Turunen sanoo.

Hänskin tekojää on ollut kaupunkilaisten ahkerassa käytössä.

— Sateiden vuoksi sitä jäätä pitää höylätä usein, jottei jääkerroksesta tulisi liian paksu. Liian paksussa kerroksessa jäähdytyksen teho ei riittäisi.

Urheilupuiston koulu käyttää lähilatua tekniikkaopetukseen

Urheilupuiston koulun liikunnanopettaja Heidi Heinisaaren mukaan talven säät eivät ole vielä tänä vuonna aiheuttaneet suuria ongelmia talvilajien opetukseen.

— Tytöillä on sisäliikuntajakso ja ensi viikolla on vuorossa luistelujakso. Hiihdon olemme aloittaneet viidennellä tai kuudennella viikolla. Yleensä silloin on pystynyt hiihtämään. Olen ollut täällä opettajana 14 vuotta, ja vain yhtenä talvena emme ole päässeet lainkaan hiihtämään.

Urheilupuiston koulussa käytetään viereistä Urheilupuiston noin kilometrin pituista latua.

— Se sopii hyvin tekniikan opetukseen. Käymme myös Kalevankankaalla. Oppilaat kantavat suksia Myrkkylammin rantaan yhdysladulle. Harmi vain, kun Kalevankankaalla ei enää ole 2,8 kilometrin latua. Kaikki oppilaat eivät ehdi tunnin aikana kiertää viitosta.

Luonnonjääkenttien puuttuminen näkyy Heinisaaren mukaan myös siinä, että Hänskin tekojää on päiväsaikaan useiden koulujen käytössä.

— Kentällä saattaa olla yhtä aikaa monta ryhmää. Sovittelemme keskenään, jotta kaikki pääsevät mahdollisimman tehokkaasti liikkumaan.