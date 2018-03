Sotahevosten raadonavauspöytäkirjoja, muinaisia ajokorttihakemuksia, patentteja... Mikkelin keskusarkistoon tallennetaan kansakunnan koko asiakirjahistoria Keskusarkistoa perustetaan Kalevankankaalle 600 hyllymetrin päivävauhtia. Valmista pitäisi olla kesäkuun lopussa, jolloin arkistomateriaali yltää melkein Mikkelistä Juvalle. Vesa Vuorela Kansallisarkiston johtaja Juhani Tikkanen vastaa keskusarkiston perustamisesta ja hyllyttämisen etenemisestä.

Muuttofirman auto kaartaa Kansallisarkiston keskusarkiston pihaan Mikkelin Kalevankankaalla. Peräovet lävähtävät auki ja rullakoiden virta rakennukseen alkaa.

Vesa Vuorela Puolustusvoimien 3. Hevossairaalan arkistosta löytyvät hevosten potilaskortit ja sairauskertomukset.

Keskusarkisto rakentuu 135 rullakon päivävauhtia. Kymmenkunta muuttofirman työntekijää täyttää 600 metriä hyllyä päivässä. Tähän mennessä hyllymetrejä on täyttynyt jo 6 000, joten alkuvaiheen urakasta on valmiina kuudesosa.

Mikkelin keskusarkistossa ei ole asiakaspalvelua, vaikka innokkaimmat ovat jo käyneet ovilla kolkuttelemassa.

— Mikkeliin tulee tässä vaiheessa 36 hyllykilometriä arkistomateriaalia. Arkistorakennuksen kapasiteetti on noin 71 hyllykilometriä, kertoo Mikkelin keskusarkiston käyttöönotosta vastaava johtaja Juhani Tikkanen Kansallisarkistosta.

Arkistomateriaali ulottuisi jonoon asetettuna melkein Mikkelistä Juvalle. Hatsolan tienoille ainakin.



Kasvunvaraa Mikkeliin jää senkin jälkeen, kun hyllytys on kesäkuun lopussa valmis. Reservitilalle on käyttöä ainakin, jos Mikkeliin haviteltu massadigitointihanke toteutuu.

Keskusarkistossa on kolmenlaista materiaalia. Suurin osa koostuu niin sanotusta passiiviaineistosta, arkistomateriaalista, joka on jo digitoitu. Alkuperäiskappaleet pidetään tallessa, mutta niitä ei saa tutkimuskäyttöön kuin poikkeustapauksessa.

Muut kategoriat ovat tutkimuksen kannalta merkityksellinen, mutta harvoin käytetty aineisto sekä aineistot, jotka muodostavat niin suuria kokonaisuuksia, että ne on järkevää säilyttää yhdessä paikassa.

— Tällainen on esimerkiksi vanhojen sotasairaaloiden potilasasiakirjat. Niitä Mikkelissä on 3,7 hyllykilometriä, Tikkanen sanoo.

Historiallisia ajokorttihakemuksia

Tiistaina Helsingistä tulleissa rullakoissa on muun muassa Suomen sotakomissariaatin sidottuja arkistoja autonomian ajalta. Kierros arkistomakasiineissa tuo silmien eteen kiehtovan sortimentin historiaa.

Kuusi metriä korkeista, kaksikerroksisista hyllyistä löytyy ajokorttihakemuksia 1930-luvulta, Korkeimman hallinto-oikeuden arkistoja diaaritietoineen, ulkomaalaiskortistoja sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kansioita, jotka sisältävät suomalaisia patentti- ja tavaramerkkiasiakirjoja.

Makasiinien lämpötila ja kosteus pidetään vakiona. Osa tiloista on viileitä säilyvyyden takaamiseksi. Uusimmat säilytysmapitkin on tehty materiaalista, jonka pH-arvo takaa, ettei niistä tartu asiakirjoihin mitään.

Sota-arkistomateriaali teki tavallaan paluun, koska se kunnostettiin Mikkelissä muutama vuosi sitten. Yksi kansio näyttää sisältävän 3. Hevossairaalan raadonavauspöytäkirjat jatkosodan vuosilta 1941—44. Sotaväki on kova arkistoimaan.



Mikkelin keskusarkisto on materiaalin säilytyspaikka. Siellä ei ole asiakaspalvelua, vaikka innokkaimmat ovat jo käyneet ovilla kolkuttelemassa.

— Arkistomateriaalia voidaan toimittaa täältä maksutta Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikkaan käytettäväksi. Maksua vastaan materiaali on myös kaukolainattavissa ja jäljenteitä voidaan toimittaa digitaalisesti tilauksesta, selvittää tietopalvelusihteeri Petri Juvela.

Mikkelin keskusarkistoa pyöritetään Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteen henkilökunnan voimin. Erikseen palkattua henkilökuntaa Kalevankankaalle ei ole tulossa.

Kalevankankaalle syntyy Memory Campus

Mikkelin Kalevankankaalle rakentuu lähivuosina merkittävä digitoinnin ja sähköisen tallentamisen keskus, josta keskusarkisto on ensimmäinen osa. Kahta seuraavaa edistetään jo, osin samaan aikaan. Niiden toteutuminen merkitsee myös merkittävää uudisrakentamista alueelle.

Ensimmäinen osa on massadigitointi. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kaikki julkishallinnon tuottama paperinen asiakirjamateriaali on digitoitava vuoteen 2030 mennessä. Massadigitoinnin pilottihanke halutaan saada Mikkelissä käyntiin ensi vuonna.

— Asiasta toivotaan päätöstä maaliskuun aikana. Pilotointi voidaan tehdä keskusarkiston nykyisissä tiloissa, mutta varsinainen massadigitointi vaatii uudisrakentamista, sanoo Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kehitysjohtaja Juha Ropponen.

Massadigitoinnille on piirretty 2 500 neliömetrin kokoiset tilat keskusarkiston viereen. Rakennus yhdistettäisiin yhdyskäytävällä keskusarkistoon. Sen kylkeen sijoittuisivat puolestaan Kansalliskirjaston noin 11 500 neliömetrin toimitilat.

— Tämänhetkisen esityksen mukaan nyt Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto yhdistettäisiin Kansalliskirjastoon vuonna 2019 ja Varastokirjasto siirrettäisiin Mikkeliin vuonna 2021, Ropponen taustoittaa laajentumisen toista osaa.

Kuopiossa siirtoa on vastustettu. Ropponen luottaa kuitenkin siihen, että Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistäminen toteutuu Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti. Kansalliskirjaston omistava Helsingin yliopisto on puolestaan linjannut, että Kansalliskirjastolle rakennetaan uudet tilat Mikkeliin.

— Toivomme, että hallitus päättäisi asian jo tänä keväänä. Rakennustöiden suunnittelun pitäisi päästä kesällä käyntiin, Ropponen sanoo.

Digitointialan bisneksellä uutta työtä Mikkeliin

Massadigitointihanke ja varastokirjasto toisivat Mikkeliin jopa satoja uusia työpaikkoja pelkästään arkistoinnin ja digitoinnin ammattilaisille.

— Massadigitointi työllistää noin sata henkilöä. Varastokirjastossa ja Kansalliskirjastossa on yhteensä noin 60 työpaikkaa. Kun tähän ynnätään keskusarkiston työpaikat, päästään lähelle 200 työpaikkaa, laskee Ropponen.

Ropponen korostaa, etteivät arkisto- ja digitointialan työpaikat riitä. Mikkeli tavoittelee isompia kaloja.

— Memory Campuksen alueelle on saatava alaan liittyvää liiketoimintaa. Tavoitteiden on oltava korkealla. 2020-luvun loppupuolella Kalevankankaalla pitäisi toimia useita kaupallisia yrityksiä, Ropponen sanoo.

Mikkelillä on imua. Ropposen mukaan suuri kansainvälinen yritys on kiinnostunut Mikkelistä sijaintipaikkana. Mikkelin profiloituminen digitalisoinnin ja arkistoinnin osaamispaikkakunnaksi on huomattu maailmalla.

— Fujitsun etabloituminen Mikkeliin oli merkittävä päänavaaja, Ropponen sanoo.

Suomen kolmanneksi suurin tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja Fujitsu Finland julkisti joulukuussa perustavansa Mikkeliin tiedonhallinnan osaamiskeskuksen. Fujitsu työllistää etenkin dokumenttien hallinnan ja sähköisen arkistoinnin osaajia.

Vastaavaa liiketoimintaa Mikkelin Memory Campukselle kaivataan paljon lisää. Tiloista asia ei jää kiinni, sillä Kalevankankaalle on kaavoitettu Memory Campukselle rakennusoikeutta 60 000 neliötä. Vasta valmistunut keskusarkisto vie siitä vasta 5 000 neliötä.

Kansalliskirjaston toimitilojen koko oli jutussa alkujaan väärin. Toimitilojen koko on noin 11 500 neliömetriä, ei 3500.