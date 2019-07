Jäätelönmyyjällä on iloisia asiakkaita — Pauliina Mähönen arvioi, että lämpiminä päivinä menee satoja tötteröitä: aikuiset ostavat tuttuja makuja, lapset kokeilevat erikoisuuksia

Jäätelönmyyjä Pauliina Mähönen, kuinka kauan olet ollut jäätelönmyyjänä?

— Olin myymässä jäätelöä jo viime kesänä. Nyt aloitin toista kesää huhtikuun loppupuolella, kun myyntipaikka Graanin kauppakeskuksen edessä avattiin.

Millaisia työpäivä jäätelönmyyjä tekee?

— Me teemme kahta vuoroa. Aamuvuorolainen aloittaa kello 10.30 ja on töissä niin kauan, kunnes iltavuorolainen aloittaa. Iltavuoro alkaa kello 14.30 ja on töissä kello 20.30, jolloin jäätelökoju suljetaan.

Mikä jäätelömaku on ostajien suosikki?

— Aikuiset ostavat mielellään joka kesä perinteisiä vanhan ajan makuja, vaniljaa, mansikkaa ja suklaata. Ne ovat kestosuosikkeja, mutta myös rommi-rusina kuuluu aikuisten maksusuosikkeihin.

Onko lasten ja aikuisten suosikeissa eroja?

— Lapset tykkäävät paljon Sateenkaari-jäätelöstä. Myös tämän kesän uutuusmaku Mignon on tullut lasten suosikiksi. Lapset yleensä haluavat kokeilla erilaisia maksuja. Aikuiset turvautuvat mielellään perinteisiin makuihin tai niihin makuihin, jotka ovat aikuisen suussa aiemmin maistuneet hyviltä.

Oletko koskaan laskenut, miten monta tötteröllistä jäätelöä kesäpäivänä ostetaan?

— En ole sitä laskenut, mutta karkea arvioni on, että aurinkoisina ja lämpiminä kesäpäivinä niitä menee useita satoja.

Käykö jäätelökauppa sadepäivinä?

— Kun sataa tai on kolea kesäpäivä, jäätelön myynti on selvästi hiljaisempaa. Sateella ihmiset eivät ole nautiskelijoita ja kiiruhtavat nopeasti kioskin ohi. Pehmis on kuitenkin sellainen jäätelö, jota sadepäivinäkin kysellään ja myydään. En tiedä, mistä se johtuu.

Miten sinusta tuli jäätelönmyyjä?

— Hain kesäksi töitä ja pääsin. Työ vaikutti mielenkiintoiselta ja itsenäiseltä. Tässä saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä.

Mitä jäätelönmyyjä tekee talvella?

— Lähden syksyllä talveksi töihin Lappiin. Olin siellä jo viime talvena kausityöntekijänä. Olen Levillä oppaana ja kahviossa töissä. Siellä ei jäätelöä myydä.

Millaista jäätelönmyyjän työ on?

— Mukavaa ja mielenkiintoista. Työkaverit ovat mukavia ja heidän kanssaan on hauskaa. Asiakkaatkin ovat iloisia ja hyväntuulisia.

Millaisia haasteita työssä on?

— Kuuma sää on haaste. Asiakkaita on jonoksi asti ja tässä on yksin. Mutta eiköhän joka työssä ole joskus kuuma ja kiire.