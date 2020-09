Mikkelistä Haukivuoren paloasemalta anastettiin viime yönä Etelä-Savon pelastuslaitoksen miehistönkuljetusauto, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Mercedes-Benz Vito -mallinen auto vietiin paloaseman hallista iltayhdeksän ja aamukuuden välillä.

– Aamulla kuuden jälkeen palolaitoksen henkilökuntaa meni sinne ja huomasi, että sinne on murtauduttu, kertoo rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen STT:lle.

Venäläisellä ei vielä aamukymmeneltä ollut tarkemmin tiedossa, miten paloasemalle oli murtauduttu. Poliisipartiot olivat yhä paloasemalla tutkimassa tapahtumapaikkaa.

– Tämä on 2018-vuosimallin auto, niin avaimillahan se on pitänyt viedä. Mistä ne avaimet on saatu, sitä en vielä tiedä, Venäläinen sanoo.

Varastetun auton rekisteritunnus on NLC-663. Auto on väritykseltään punainen, ja sen sivussa on valkoinen raita. Ajoneuvon kyljessä on merkintä ES167 ja katossa merkintä RES167.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot autosta suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.

Valvontakameraan tallentunut mies saattaa liittyä asiaan

Venäläinen luonnehtii tapausta poikkeukselliseksi.

– En muista, että pelastuslaitoksen ajoneuvoa olisi varastettu. Kyllä tämä poikkeuksellinen tapaus on.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. Epäiltyä tai epäiltyjä ei toistaiseksi ole tiedossa.

Venäläisen mukaan paloaseman lähialueella kello 01.20 otetussa valvontakameran kuvassa näkyy miehen kävelyä, joka saattaa liittyä auton varastamiseen.

Alueen valvontakameroita tutkitaan parhaillaan. Poliisi tekee myös itse tarkastuksia auton löytämiseksi. Lisäksi tiedottamisella pyritään saamaan havaintoja auton liikkeistä. Poliisi ei ollut saanut havaintoja autosta vielä aamukymmeneen mennessä.