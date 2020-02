Katsastuksesta ei nähdä painajaisia, sanoo mikkeliläinen katsastusinsinööri Tuukka Kanerva: "Alalle tulee uusia määräyksiä ja säännöksiä koko ajan"

Etelä-Savon Katsastuksen katsastusinsinööri Tuukka Kanerva (38), kauanko olet ollut alalla?

– Nyt tulee 12 vuotta täyteen. Valmistuin autoinsinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja sain töitä heti.

Onko autojen katsastus muuttunut?

– Alalle tulee uusia määräyksiä ja säännöksiä koko ajan. Niiden seuraaminen ja tulkinta on työssä isossa roolissa. Itse määräaikaiskatsastuksessa tehtävä kuntotarkastus ei ole periaatteessa muuttunut juuri mitenkään. Autot kehittyvät ja katsastuksen on kehityttävä siinä mukana. Joitakin pieniä juttuja on tullut ihan hiljattainkin mm. kaasuautojen vuodonilmaisimet ja nelivetoautoille tarkoitettu hidastuvuusmittari.

Onko sähköauton ja polttomoottoriauton katsastuksessa eroja?

– Ei varsinaisesti. Polttomoottoriautosta tehdään päästömittaukset, sähköautosta niitä ei tehdä. Sähköautosta katsotaan, että sähköjohtimet ja muut asiat ovat kunnossa.

Minkä verran katsastustyössä on neuvontaa?

– Aika paljon ja asiakkaat osaavat myös kysyä. Asiakkaalle kerrotaan, jos vaikka jarrut tai joku muu osa on kulumassa loppuun. Katsastusmies mielellään neuvoo, jos osa nyt täyttää lain kirjaimen, mutta ei enää seuraavassa vuosikatsastuksessa. Asiakkaat kysyvät myös neuvoja ennen maahantuonti- tai muutoskatsastusta. Porukassa mietitään, mitä dokumentteja tai mitä toimenpiteitä on tehtävä.

Katsastusmies ei töki ruuvimeisselillä ehjän auton pohjaa.

Vieläkö katsastusta pelätään?

– Toivottavasti ei, mutta moni jännittää. Katsastusmies ei töki ruuvimeisselillä ehjän auton pohjaa. Ruostevauriot löytyvät ihan katsomalla. Tavoite on, että auto on liikenneturvallisessa kunnossa. Asiakkaankin on mukavampaa ja turvallisempaa ajaa autolla, joka on kunnossa. Sekin on mielekäs ajatus, että myös vastaantulevassa autossa on jarrut ja se kääntyy sinne, minne kuljettaja pyytää.

Montako autoa katsastusinsinööri ehtii päivässä katsastaa?

– Katsastusasemilla tehdään muitakin kuin määräaikaiskatsastuksia. Iso katsastustyö voi viedä koko päivän. Jälkitarkastuksessa katsastusmies nopeasti katsoo, onko komponentti vaihdettu. Määräaikaiskatsastuksia ehtii tehdä ehkä 25, mutta siinä ei sitten kahvia ehdi juomaan.

Mikä on työn haasteellisin osa?

– Ehdottomasti jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuraaminen. Uusia määräyksiä tulee koko ajan. Niistä on oltava perillä ja niitä pitää osata tulkita.

Entä palkitsevinta?

– Tyytyväinen asiakas.