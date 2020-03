Naistenpäivästä on monilla työpaikoilla tullut tapa muistaa ja huomioida työpaikan naisia.

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensi kertaa 45 vuotta sitten. Päivän historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun.

Kysyimme Mikkelissä, miten naistenpäivää juhlitaan ja ketä naista ihmiset arvostavat.

Vesa Santara Mikkelistä sanoo arvostavansa erityisesti omaa vaimoaan.

Kari Toiviainen Vesa Santara arvostaa omaa vaimoaan, jonka kanssa hän on ollut avioliitossa jo 57 vuotta.

– Hän on lasteni äiti. Olen ollut hänen kanssaan avioliitossa 57 vuotta.

– Naistenpäivää meillä ei ole ollut tapana juhlia sen kummemmin. Se on päivä muiden joukossa. Minusta naistenpäivästä on tullut ajan henki - sellainen syy juhlimiseen.

– Täytyy tunnustaa, että kukkakimppuakaan en ole naistenpäivänä puolisolle ostanut. Syntymä- ja nimipäiviä olen yrittänyt häntä muistaa kukkakimpulla, Vesa Santara sanoo.

Hämeenlinnalainen Anne Valjakka arvostaa oman suvun naisia, äitejä ja isoäitejä.

Kari Toiviainen Anne Valjakan työpaikalla miehet tuovat pöytää herkkuja ja antavat kaikille naisille kukan rintapieleen tai maljakkoon.

– Omassa lähipiirissä työpaikan miehet muistavat naisia naistenpäivänä.

– He kattavat pöydän koreaksi, on makeaa ja suolaista herkkua. Lisäksi naisille annetaan kukka joko rintapieleen tai maljakkoon. Se on ollut työpaikalla yksi vuoden kohokohdista. Se on sellainen arjen piristäjä, mutta naistenpäivälle voi löytyä syvällisempääkin merkitystä. Meillä työpaikalla se on ollut mukava tapa. Naistenpäivä voisi olla joka päivä, Anne Valjakka nauraa.

Veera Närhi Mikkelistä kertoo, että hänen naisvaltaisella työpaikallaan ei juurikaan naistenpäivää vietetä.

Kari Toiviainen Veera Närhin työpaikalla naistenpäivä on sisäpiirin vitsi.

– Naistenpäivä on naisille omistettu päivä äitienpäivän ohella. Ehkä miehet silloin vähän enemmän huomioivat naisia, äitejä ja työkavereita.

– Mutta en tiedä, pitäisikö naisia sen enempää huomioida, kun olemme kuitenkin tasa-arvoisia. Mutta kivahan se kukka on saada. Naisvaltaisilla työpaikoilla ei päivä juurikaan näy. Ehkä sisäpiirivitsinä joku tuo herkut pöytään.

– Itse arvostan erityisesti omaa äitiä. Hän on sitkeä sissi ja opettanut kaikkea tarpeellista. Myös omaa mummiani arvostan. Veera Närhi kertoo.

Mikkeliläinen Henrik Sjögren sanoo arvostavansa kaikkia naisia tasapuolisesti, mutta kuitenkin eniten omaa vaimoaan.

Kari Toiviainen Henrik Sjögrenin mielestä naisia voi muistaa esimerkiksi kukkakimpulla tai suklaarasialla.

– En tiedä, juhlitaanko naisia naistenpäivänä, mutta hyvä olisi heidät silloin huomioida vähän enemmän.

– Naistenpäivänä mies voisi hemmotella heitä kahvihetkellä. Arkielämässä on lukemattomia tapoja huomioida naiset. Itse keitän omalle rakkaalle vaimolleni kahvit ja tuon sen sänkyyn, vaikkei naistenpäivää olisikaan.

– Joissakin nykyaikaisemmissa työpaikoissa naistenpäivänä voidaan naisia huomioida kukkasella tai vaikkapa suklaarasialla, Henrik Sjögren arvelee.