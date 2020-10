Pieksämäki pitää tiukasti sopimuksista kiinni – Wasa Groupin kaavaileman padel-kentän sijasta uuteen liikuntahalliin halutaan kaksi täysimittaista kenttää

Pieksämäen kaupunginhallitus ei suoralta kädeltä hyväksynyt uuden liikuntahallin rakennuttajan Wasa Groupin esittämiä suunnitelmia.

Kompastuskiveksi muodostui padel-kenttä, joka oli noussut suunnitelmaan käyttäjille tehdyn kyselyn myötä.

Padel on tenniksen ja squashin yhdistelmä, jota pelataan kaksin- tai nelinpelinä.

Alpo Salo (sd.) katsoi, etteivät rakennuttajan esittämät liikuntahallisuunnitelmat vastanneet kaupungin ja rakennuttajan hyväksymiä suunnitelmia, joiden mukaan halliin oli tarkoitus tulla kaksi täysimittaista kenttää.

– Padel-kenttä rikkoo toisen täysimittaisen kentän, joka oli alkuperäinen suunnitelman oleellinen osa, toteaa Salo.

Salo esitti, että hallitus edellyttää vuosivuokrasta rahallista kompensaatiota menetettyjen neliöiden suhteessa.

Vaihtoehtoisesti Salo esitti, että padel-kentästä luovutaan ja pitäydytään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti rakentamaan kaksi täysimittaista kenttää.

Mika Majamäki (vihr.) kannatti Salon esitystä.

Salon esitys voitti kaupunginhallituksessa kaksi äänestystä. Keskustan Sinikka Riipinen olisi ollut valmis irtisanomaan koko sopimuksen Wasa Groupin kanssa. Riipisen esitystä kannatti Veli-Pekka Myyryläinen (ps.).

Äänestyksessä Riipisen esitys sai kaksi ääntä, Salon esitys kahdeksan ääntä.

Seuraavaksi vastassa oli kaupunginjohtaja Ulla Nykäsen pohjaesitys liikuntahallisuunnitelmien merkitsemisestä tiedoksi. Kaupunginjohtajan esitys sai äänestyksessä yhden äänen ja Salon esitys yhdeksän ääntä.

Kaupunginjohtaja: Rakennuttaja toteuttanee kaksi kenttää

Ulla Nykänen uskoo, että kaupunginhallituksen linjaus ei nouse kynnyskysymykseksi liikuntahallin rakentamisessa.

– Liikunhallin suunnittelussa on kuultu laajasti eri sidosryhmiä ja hallin tulevia käyttäjiä. Kuulemiskierroksen yhteydessä on noussut esille toiveita, joita ei sopimuksen laadintavaiheessa ollut tiedossa. On oletettavaa, että rakennuttaja toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kaksi täysimittaista kenttää, toteaa Nykänen.

Sopimuksen mukaan kaupunki maksaa 290 000 euroa vuokraa koulujen käyttämistä päivävuoroista. Hallin ilta- ja viikonlopun käytöstä vastaa ulkopuolinen operaattori.