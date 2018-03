Pieksämäen kaupungilla historiallisen hyvä tulos — Ylijäämää kertyi lähes kolmen miljoonaa ennakoitua enemmän Maltillisten investointien ansiosta myös lainoja on pystytty lyhentämään. Arja Reinikainen Vt. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen on erittäin tyytyväinen Pieksämäen kaupungin viime vuoden tulokseen.

Pieksämäen kaupungin talouden tasapainottamisohjelma on tuottanut tulosta. Alustavan laskelman mukaan viime vuoden ylijäämä on 4,8 miljoonaa euroa. Tulos on 2,9 miljoonaa ennakoitua ja 2,6 miljoonaa edellisvuotta parempi.

Kaupunki on maksanut lainojaan niin, että lainamäärä on pudonnut edellisvuoden 68,7 miljoonasta 62 miljoonaan euroon. Lainaa asukasta kohden on 3 400 euroa.

Vuosikate 10,5 miljoonaa euroa riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.



Investointeihin kaupunki käytti yhteensä vain noin viisi miljoonaan euroa.

— Edessä on isoja investointeja, joista merkittävin on Hiekanpään koulun ja ammattiopiston tilojen rakentaminen, joten on hyvä, että lainoja on pystytty lyhentämään, toteaa vt. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen.

Verotuloja kertyi 67 miljoonaa euroa, joka 0,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Valtionosuudet 49,5 miljoonaa euroa ovat edellisvuoden tasolla. Tulosta parantavat Nykäsen mukaan muun muassa Essoten maksamat palautukset.

Nykänen toteaa, että tulos on nykymuotoisen kaupungin historian paras.

— Näin hyvää tulokseen kaupunki tuskin lähivuosina tulee yltämään, ennakoi Nykänen.

Jo tänä vuonna valtionosuudet laskevat noin miljoonalla eurolla viime vuodesta.

Nykäsen mukaan konsernitilinpäätöksen laatiminen on kesken, mutta kaupungin tulos parantaa myös konsernin tilinpäätöksen tulosta.