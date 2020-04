Todettuja tartuntoja on Essoten alueella 48.

Todettujen korontartuntojen määrä on pysynyt sote-kuntayhtymä Essoten alueella lauantain 18. huhtikuuta jälkeen ennallaan 48 tartunnassa, Essote tiedotti maanantaina.

Essotesta kerrotaan, että testejä on ollut käytössä hyvin, niitä on kohdennettu myös lieväoireisiin ja tuloksia saatu kohtuullisessa ajassa.

– Epidemian tilanne näyttää rauhalliselta. Olemme testanneet vajaan viikon sisään yli 200 potilasta, joista kaksi on ollut positiivisia eli koronatartuntoja, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

– Meidän alueella ei siis kenenkään kannata vetää johtopäätöstä, että flunssan sairastamisen jälkeen olisi suoja koronaa vastaan.

Kiireelliset testit tehdään Mikkelissä, muut Helsingissä

Essote lähettää testit pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon Helsinkiin. Kiireelliset näytteet tehdään Islabin laboratoriossa Mikkelissä.

– Kun löytyy positiivinen testitulos, kartoitamme välittömästi tartuntaketjut. Otamme yhteyttä läheisiin ja työssä tai vapaa-ajalla tavattuihin henkilöihin, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

– Testaamme näitä kontakteja laajasti. Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan sen suhteen, etteikö häneen otettaisi yhteyttä tarvittaessa.

Vaalijalan kuntayhtymä tiedotti maanantaina, että sen omistaman Mikkelin Siekkilän palvelukodin asukkaalta löytyi koronavirustartunta lauantaina.

Koko Suomessa 3 868 varmistettua tartuntaa

Suomessa on nyt 3 868 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 85.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Sunnuntaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 94 ihmistä. Luvuista voi kuitenkin puuttua kymmeniä hoivakodeissa tapahtuneita kuolemantapauksia. Yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällaisia kirjaamattomia kuolemantapauksia on jopa 50–60.

Sunnuntain THL:n tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 192 potilasta. Tehohoidossa on 68 potilasta, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 46.