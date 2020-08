Keskiviikkona 12.8. Länsi-Savon verkkolehdessä ja torstaina 13.8. paperilehdessä sivulla 4 julkaistussa jutussa Munalukko on helppo nakki oli virhe yhdessä kuvateksteistä. Teksti antaa ymmärtää, että kuvassa on tiirikoita. Sen sijaan siinä on pääasiassa tiirikoiden tekoon tarvittavia välineitä. Kuvatekstissä myös väitettiin virheellisesti, että tiirikointiharrastuksessa monesti jokaiseen lukkoon täytyisi tehdä täsmätiirikka.