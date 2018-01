Sauli Niinistö vaalitenteistä: On pitänyt tottua hyökkäyksiin — Puheet ovat tuttuja, mutta Haaviston kritiikki yllätti presidentin Sauli Niinistö vastaa Paavo Väyrysen arvosteluun ja sanoo, että hän ei ole salakuljettamassa Suomea Natoon. Niinistön mukaan ”näissä oloissa” ei ole syytä pohtia sotilasliiton jäsenyyttä. Vesa Vuorela Sauli Niinistö pohti Mikkelin kampanjapuheessaan suomalaisen yhteiskunnan olemusta ja peräsi luottamusta, mutta muistutti, että vaikeimpia kysymyksiä on nuorten syrjäytyminen. Hänen mukaansa jokainen voi toimia nuorten hyvinvoinnin eteen.

Kansalaisliikkeen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön kampanjavierailu keskiviikkona Etelä-Savossa Mäntyharjussa ja Mikkelissä oli odotetusti Niinistön näköinen.

Pikavierailut kahdella paikkakunnalla keräsivät satoja ihmisiä, otettiin kännykkäkuvia ja selfietä, käteltiin, aplodeerattiin ja kuunneltiin Niinistön malttia ja luottamusta korostavaa puhetta.



Niinistö liikkui leppoisan oloisesti ihmisten parissa ja sanoi, että ”loppuun saakka kierretään ja katsotaan sitten sunnuntaina miten käy”.



Mikkeliläisille ja eteläsavolaisille Niinistö tuumi, että ”tänne on hyvä tulla”.

— Kun on maata kiertänyt, kesällä jo näkyi, että mitä idemmäksi tullaan, sitä enemmän puhetilaisuuksissa näkyy Suomen lippuja.

Presidentinvaalien viime metreillä Niinistö on kuitenkin joutunut havaitsemaan, että puheet kovenevat. Mikkelissä hän myönsi, että muut haastavat juuri häntä.

— Se johtuu vaaliasetelmasta. Nämä seitsemän muuta mielellään käyttävät sellaisia puheenvuoroja.

Niinistö on kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että kansalaispuolueen Paavo Väyrynen ja keskustan Matti Vanhanen hyökkäävät Niinistöä kohtaan.

— Siihen on pitänyt tottua. Kuitenkin Pekka Haaviston kritiikki oli yllättävää, kun hän todella julkisuudessa kävi sanomaani väärin läpi.

Kyse oli vaalitentissä esille nousseesta aktiivimallikeskustelusta.

— En odottanut häneltä sellaista, sanoi Niinistö.



”Aika hidas olen ollut viemään Suomea Natoon”



Sotilasliiton jäsenyydestä Niinistöä on arvostellut ennen muuta Väyrynen, joka antaa ymmärtää, että jos Niinistö valitaan presidentiksi uudelleen, Suomi viedään Naton jäseneksi.

— Hän syytti minua siitä samasta kuusi vuotta sitten. Puhe on tuttua.



Nyt samaan puheeseen on yhtynyt Vanhanen. Niinistö kuittasi Nato-jäsenyyspuheet toteamalla, että ”aika hidas olen ollut viemään Suomea Natoon”.

Niinistö kuittasi haastajien Nato-spekuloinnit heti Mikkelin vierailun avauspuheessaan kauppakeskus Stellassa.

Asioiden hoitaminen ei katkea vaaleihin. Sauli Niinistö



— Sellaista on helppo heitellä. En ole menossa liittovaltioon, en viemässä sotilasliittoon enkä salakuljettamassa Natoon.

— Sitä paitsi mitä salakuljettamista se on, jos on viisi miljoonaa todistajaa, sanoi Niinistö viittaamalla Nato-jäsenyyden kansanäänestykseen.



Ei ole suoraa uhkaa, mutta varuillaan on oltava



Lyhyessä mediatapaamisessa Niinistö vielä tarkensi, että vaikka Nato-teema on ollut vaalikampanjoiden keskustelutilaisuuksissa ja tenteissä pinnalla, ”Natoon ei liitytä näissä oloissa”.



— Ei ole syytä. Maailmalla on kriisejä ja soditaan, mikä aiheuttaa huolestumista, mutta Suomea ei uhkaa suoraan mikään. Silti ei ole pois ajattelu, että varuillaan on oltava, jos jotain tapahtuu.

— Teemme yhteistyötä lännen ja Ruotsin kanssa, ja meillä on Nato-kumppanuus. Euroopan unionista haluan turvallisuusyhteisön.



Niinistö sanoo, että häntä on hieman ärsyttänyt EU:n sisäpoliittinen painotus, mutta että tilanne on nyt parempi, sillä unionista on tulossa turvallisuusyhteisö.



Niinistön mukaan Suomi on myös lunastanut asemansa aktiivisen ulkopolitiikan toimijana ja rauhan rakentajana.

— Meillä on toimivat yhteydet Pekingiin, Moskovaan ja Washingtoniin. Näitä voimme käyttää osaksi omaksi hyödyksi.



Niinistö sanoi, että kun Suomi on pieni maa, joka ei ole vaaraksi kenellekään, voimme tarjota diplomaattikielellä sanottuna hyviä palveluksia muille.

Niinistö perustelikin haluaan jatkaa presidentin tehtävässä nimenomaan sillä, että näitä yhteyksiä tulee ylläpitää.

— Asioiden hoitaminen ei katkea vaaleihin. Kuusi vuotta on kuitenkin pitkä aika ja kyllä asioita jää hoitamattakin, sillä asiat muuttuvat.

— Minua kuitenkin kiehtoo se ajatus, että ne yhteistyösuhteet, jotka on saatu aikaan, jatkuvat.



Kaksoiskansalaisuuden perusteista tulisi keskustella



Niinistö otti kantaa myös puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) näkemykseen kaksoiskansalaisuudesta.



Hän sanoo puhuneensa asiasta jo vuosia eri kantilta, eikä ”ole innostunut virkakiellosta”.

— Sen sijaan haluaisin keskustella ylipäätään kaksoiskansalaisuuden myöntämisperusteista.



Niinistö muisteli vuotta 2003, jolloin asiasta säädettiin laki.

— Tuolloin se oli tarpeen vierastyövoiman vuoksi. Nyt tilanne on käytännössä muuttunut.

Koska Suomi on Niinistön mukaan kaikille avoin maa, hän pohdiskelisi vastavuoroisuusperiaatetta. Tästä on käyty epävirallista keskustelua puoluejohtajien kanssa.

— Esimerkiksi Norjassa on käytetty yksilöharkintaa.