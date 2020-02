Koronaviruksen leviäminen Mikkeliin on todennäköistä — Tauti on valtaosalle vaaraton

Koronavirus: Mikkelissä otettiin keskiviikkona ensimmäiset näytteet koronaviruksen seulomiseksi. Vaikka tauti on vaaraton valtaosalle sairastuneista, sairaalat ovat korottaneet valmiustasojaan. Myös Jyväskylässä on tutkittavana yksi henkilö tartuntaepäilyn vuoksi.

Mikkelissä selviteltiin keskiviikkona koronavirusepäilyä. Keskussairaalaan otettiin tänään tutkimuksiin potilas, jolta pyritään tutkimuksissa sulkemaan pois mahdollinen koronavirus. Tutkimustulosten on arvioitu valmistuvan torstaina, ja Essote tiedottaa tilanteesta torstaina kello 12.

– Tässä tapauksessa ei voida puhua edes epäilystä, vaan poissulku on parempi sana. Ennakkotodennäköisyys koronavirukseen on pieni, Essoten terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kommentoi.

Seppälä kertoo, että koronaviruksen leviäminen myös Mikkelin alueelle on kuitenkin todennäköistä. Tilanne on sama myös valtakunnallisella tasolla. Essoten alueella ei ole vielä todettu yhtäkään koronavirustapausta.

– Tapauksia tulee luultavasti tännekin, ainakin yksittäistapauksia, Seppälä kommentoi.

Asukkailla ei kuitenkaan ole syytä huoleen. Seppälä kertoo, että maailmalla sairastuneista saadut tiedot osoittavat noin 80 prosentin tartunnan saaneista selviävän joko lievillä oireilla tai täysin oireitta. Lievät oireet ovat pitkälti verrattavissa tavalliseen flunssaan. Näyttö viittaa, että erityisesti lapsilla tauti on hyvin lievä tai oireeton. Lisäksi THL:n mukaan valtaosa koronaviruksen saaneista parantuu taudista, myös sairaalahoitoon joutuneet.

Vaikka koronavirus on valtaosalle sairastuneista vaaraton, Essote on jo ryhtynyt toimenpiteisiin. Esimerkiksi Mikkelin keskussairaala on nostanut valmiustasoaan. Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi pandemiasuunnitelman päivittäminen muun muassa henkilökunnan varotoimien suhteen.

– Valmiudet tutkia ja hoitaa mahdollisia epäilyjä ovat hyvät, Seppälä kuvailee.

Valmiudet tutkia ja hoitaa mahdollisia epäilyjä ovat hyvät. — Santeri Seppälä

Seppälä muistuttaa itsellään tai perheellään koronavirusta epäileviä soittamaan etukäteen kansallisen päivystysavun numeroon 116 117. Tartuntariskin vuoksi tautia epäiltäessä ei pidä astella suoraan päivystykseen.

– Tällä hetkellä sisään kävelee ihmisiä, joilla ei ole koronavirusta eikä syytä epäillä sitä. Haluamme kuitenkin välttää koronaviruksen kävelevän suoraan aulatilaan.

Koronaviruksen vuoksi ei ole tarpeen ryhtyä erityistä suurempiin varotoimiin sairaaloiden ja muun terveydenhoitoalan ulkopuolella. Esimerkiksi pelkkä riskialueella vierailu ei aiheuta tarvetta karanteeniin. Seppälän mukaan tänä keväänä on kuitenkin syytä noudattaa erityisen hyvää käsihygieniaa vahvan influenssakauden ja liikkeellä olevan vatsataudin vuoksi.

– Koronaviruksen aiheuttama tilanne ei siinä mielessä ole poikkeava. Tällä hetkellä liikkeellä on paljon muitakin tauteja, ja maailmanlaajuisestikin on paljon infektioita, Seppälä selventää.

Terveyspalveluiden johtaja kehottaa tukeutumaan THL:n virallisiin kanaviin, jos haluaa seurata koronaviruksen tilannetta ja ohjeistuksia.

– THL:n sosiaalisen median kanavistakin saa hyvää ja ajantasaista tietoa.

Taudista on jo epäilyjä muualla Suomessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti keskiviikkona, että Keski-Suomen keskussairaalaan otettiin yksi ihminen tutkittavaksi koronavirusepäilyn vuoksi. Henkilö on keskussairaalassa tutkittavana mahdollisen hengitysinfektion aiheuttamien oireiden vuoksi, ja häneltä on otettu koronavirusnäytteet. Lisätietoja annetaan torstaina aamuyhdeksältä tutkimustulosten valmistuttua. Sairaanhoitopiiri ottaa tarvittaessa yhteyttä mahdollisiin lähikontakteihin.

Kiskobussilla Jyväskylään saapunut tutkittava henkilö ilmoitti itse oireistaan terveysviranomaisille. VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kertoo, että kyseinen kiskobussi on nyt otettu pois liikenteestä. Yhtiö on myös puhdistanut kiskobussin "ylimääräisenä varotoimenpiteenä". VR:n toimenpiteistä kertoi aiemmin Yle. Ylen mukaan matkustaja saapui tiistaina illalla Helsinki-Vantaan lentokentältä P-lähijunalla Tikkurilaan ja vaihtoi siellä junaan, jolla matkusti Jyväskylään.