Pieksämäkeläinen Antti Torsti on ammatiltaan kansanparantaja — Esikoisen kuolema sai miehen miettimään, keitä olemme ja mihin menemme

Kansanparantaja Antti Torsti, miten päädyit alalle?

— Parantaminen kulkee suvussa. Vanhempani ja siskoni ovat lääkäreitä kuten myöhemmin perhekuvioon tullut isäpuolenikin. Oma lääketieteellinen jäi väliin lukihäiriön vuoksi. Lopullinen sysäys oli kuitenkin esikoisemme kuolema vuonna 1990. Se pysäytti miettimään keitä me olemme, mistä tulemme ja mihin menemme. Huomasin, että perinnehoidoissa otetaan ihminen kokonaisuutena huomioon. Kiinnostuin kansanparannuksesta vaihtoehtona koululääketieteelle. Perehdyin ensin vuosia muun muassa joogaan ja intialaiseen ayurveda- lääketieteeseen. Vuosina 2007 -2010 kouluttauduin kalevalaiseen jäsenkorjaukseen. Oman Kvantti Antti -nimisen toiminimen perustin vuonna 2008.



Mihin hoidoissasi keskityt?

— Keskeisin asia on kehon tasapaino, johon kuuluvat tuki- ja liikunta- ja sisäelimet. Yhtä tärkeänä pidän kuitenkin tunnemaailmaa ja henkisyyttä. Keho, mieli ja sielu ovat yksi kokonaisuus. Hoidoissani kalevalainen jäsenkorjaus on vain yksi osa, jota täydennän meditaation ja joogan keinoilla sekä ayurvedan opeilla. Läsnäolon merkitys on hoidossa ihan keskeinen. Hoitajan oma tietoisuuden tila on tärkeää.



Mitkä ovat tyypillisimpiä vaivoja, joiden vuoksi vastaanotollesi hakeudutaan?

— Hyvin tyypillinen tilanne on lantion alueen virheasento, joka näkyy kaikkialla kehossa aiheuttaen vuosien mittaan kiputiloja ja pahimmillaan kulumisia kehon tärkeissä osissa. Tämän ennaltaehkäisemiseksi suosittelen tätä hoitoa kaikille, jotka epäilevät heissä piilevän jonkun virheasennon. Viime aikoina olen saanut paljon hyvää palautetta reumapotilailta yksinkertaisen kotikonstein, kuten esimerkiksi eteeristen öljyjen vaikkapa sinapinsiemenöljyn käytön ansiosta.

Kenelle hoito sopii?

— Hoito sopii ihan kaikille vaarista vauvaan. Kehon tasapainotekijöitä hoidetaan luonnollisia liikeratoja käyttäen. Päinvastoin kuin koululääketieteessä pyrin hoitamaan, en kipuja, vaan kipujen alkusyytä. Ennen hoidon aloittamista pois suljen mahdolliset lääkärin hoitoa vaativat sairaudet, kuten vaikea-asteinen sydänviat ja vammat.



Kuinka usein hoito kannattaa tehdä, jotta siitä olisi hyötyä?

— Tarpeen mukaan. Yleensä kehotan asiakastani kuuntelemaan itseään. Monasti yksikin hoitokerta auttaa jatkamaan arjessa. Annan itsehoito-ohjeita, jotka voivat ratkaisevasti edesauttaa paranemista. Ylläpitohoitona monet asiakkaani tapaavat minua kerran pari vuodessa.



Kuinka kauan olet ollut alalla?

— Itse asiassa kymmenen vuotta tuli juuri täyteen. Pieksämäellä olen toiminut kuusi vuotta. Edelleenkin minulla on vastaanotto myös Helsingissä Malmin lentokenttää vastapäätä.

