Pieksämäen Siilin koulu ja päiväkoti eivät liiemmin kiinnostaneet verkkohuutajia

Pieksämäen kaupungin myynnissä olevat kiinteistöt herättivät perin vähän kiinnostusta verkkohuutokaupassa.

Syyskuussa päättyneellä tarjouskierroksella Siilin tyhjillään olevasta koulusta Naarajärvellä tarjottiin 6 000 euroa eli hieman alle kaksi euroa neliöltä.

Niinikään Naarajärvellä sijaitsevasta entisestä päiväkodista huudot nousivat 6 500 euroon.

Aiemmin toteutetussa verkkohuutokaupassa Siilin koulun hinta nousi 43 500 euroon, mutta ostaja oli kaupungin arvion mukaan sellainen, jonka kanssa kauppoja ei voinut tehdä.

Nyt tehtyjen tarjousten käsittely on vielä kesken. Pieksämäen kaupungin tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainio sanoo, että eiväthän summat kovin isoja ole. Hän ei ota muuten kantaa tarjouksiin.

– Pähkäillään ja mietitään vielä. Ensi viikolla tehdään esitys kaupunginhallitukselle.

Tilapalveluissa halutaan vielä hankkia tarkempia tietoja tarjouksista ja tehdä niistä yhteenveto.

Huudot kerrostalosta jatkuvat

Siilin koulu ei ole puukansakoulu järvenrannalla, vaan tiilestä ja betonista vuonna 1968 rakennettu tasakattoinen rakennus. Pinta-alaa on kuitenkin yli 3 700 neliötä, eli ainakin myyntiesitteen mukaista varastotilaa riittää.

Siilin 580-neliöinen entinen päiväkoti on rakennettu puusta vuonna 1988.

Nettihuutokaupassa on myynnissä Naarajärveltä myös 16 huoneiston kerrostalo. Kauppa jatkuu 15. lokakuuta saakka. Hinta on kohonnut reippaaseen 15 000 euroon. Vuokralaisia on myyntiesitteen mukaan 11 asunnossa.