"Kun ajan Tuukkalasta Mikkeliin, tuntuu että hiekkaa pölyää koko matkan ajan", kertoo Sami Luntta – Katupölyä on tänä keväänä ollut paljon, ja se on haaste astmaatikoille

Mikkelin seudulla on tänä keväänä poikkeuksellisen paljon katupölyä. Lumettoman talven aikana katupöly on aiheuttanut astmaatikoille oireita helmikuusta alkaen. Helpotusta on luvassa lähiviikkoina, kun hiekkaa poistetaan ja sadetta on luvassa. Siitepölykausikin on alkanut Suomessa tavallista aikaisemmin.

Suurin osa katupölyn hiukkasista on karkeita hengitettäviä hiukkasia, mutta seassa on myös pienhiukkasia. Ne pääsevät tunkeutumaan aina keuhkorakkuloihin saakka, ja pysyvät elimistössä jopa vuosia. Ultrapienet hiukkaset pääsevät keuhkorakkuloista verenkiertoon saakka.

Hirvensalmelaisella Sami Luntalla astma on hallinnassa, vaikka kevät on ollut hankala.

Sami Luntta

– Katupölyä on todella paljon täällä maaseudullakin. Kun ajan Tuukkalasta Mikkeliin, tuntuu että hiekkaa pölyää koko matkan ajan.

– Olen käyttänyt astmalääkkeitä kahdeksan vuoden ajan, ja tällä hetkellä oireet ovat hallinnassa. Lapsena ne olivat pahemmat.

Koronakevät on tuonut haasteita myös Sami Luntan arkeen.

– Kuulun riskiryhmään, joten pysyn vapaaehtoisessa karanteenissa. Käytän hengityssuojainta, jos liikun ulkona.

Luntta suosittelee, että tällä hetkellä kannattaa liikkua paljon luonnossa ja välttää katupölyä.

– Jos joutuu matkustamaan kauemmas, niin kannattaa liikkua silloin kun on vähemmän muuta liikennettä. Ja tietenkin tähän päälle ne viralliset koronalta suojautumisohjeet, jotka on tarkoitettu niille, joilla on allergia- tai astmaoireita, vinkkaa Luntta.

Toiminnanjohtaja Merja Ikonen Etelä-Savon allergia, iho ja astma ry:sta suosittelee hengityssuojaimien käyttöä.

Merja Ikonen

– Jos ei ole maskia, niin kannattaa käyttää huivia, jolla suojaa hengitystä. Keuhkoja kannatta suojella niidenkin, joilla ei ole vielä astmaoireita.

Koronakevät on vaikuttanut riskiryhmään kuuluvien astmaatikkojen elämään.

– Heillä on vaikein tilanne. Astmaatikot pysyvät omaehtoisessa karanteenissa niin pitkään kuin THL suosittaa, ja täytyy tukeutua niihin ohjeisiin mitä sieltä saamme.

– Siitepölyallergia on jäänyt tänä keväänä hieman sivuun katupölyn ja koronan takia. Lepän kukinta on tällä hetkellä ajankohtainen.

Ikonen toivoo sadetta, koska se helpottaa tilannetta katu- ja siitepölyjen suhteen.

Sairaanhoitaja Helena Pakkanen tietää allergianeuvojana parhaimmat ohjeet kevätkauteen.

Helena Pakkanen

– Ennaltaehkäisevä hoito on tärkeää. Säännöllinen lääkitys, hyvä fyysinen ja henkinen kunto sekä monipuolinen ravinto, siinä ne tärkeimmät keinot, joilla immuniteetti pysyy mahdollisimman hyvänä.

– Luonnossa liikkuminen on tällä hetkellä ihan parasta hoitoa. Mikkelin seudulla kaikille on tilaa liikkua myös koronan aikaan. Stressi vähenee, verenpaine laskee – ja keuhkot saavat puhdasta ilmaa varsinkin nyt, kun pahin siitepölykausi on edessä. Leppä toisin kukkii, joten allergisen kannattaa ottaa antihistamiinia ajoissa.