Saimaan ja koko itäisen Järvi-Suomen peruskirjassa on mukana kestävän kehityksen hengessä yli 40 toimijaa kunnista maakuntiin ja valtion viranomaisiin.



Mikkelin kaupunki valmistautuu allekirjoittamaan ja sitoutumaan Saimaan peruskirjan henkeen.

Peruskirja on yli 40 eri tahon, maakuntien, kuntien, kaupunkien ja maakunnallisten liittojen ja ely-keskusten yhteinen asiakirja, joka Saimaan ja koko itäisen Järvi-Suomen vesialueilla toteuttaa kestävää kehitystä, vahvistaa alueen elinvoimaa, edistää vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä, tukee monitieteistä järvialueiden tutkimusta sekä parantaa vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.

Asiakirjaa on valmisteltu Mikkelin kaupungin johdolla viime syksystä. Idean taustalla on kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Peruskirja vahvistaa Saimaan ja Järvi-Suomen alueella jo olemassa olevia kestävän ja vastuullisen kehityksen ja matkailun, elinvoiman lisäämisen, tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen sekä vesienhoidon toimenpiteitä.

Näitä ovat muun muassa Saimaa Geopark -tavoite, maakunnalliset virkistysalueet, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke, Smart Pohjois-Savo -tavoite, goSaimaan ja Saimaa-sopimuksen sekä maakunnallisten matkailustrategioiden tavoitteet.

Peruskirja ei rajaa, vaan kannustaa kehittämään tasavertaisesti uudenlaisia tuotannon, suojelun ja aktiivisuuden toimintoja koko toiminta-alueella.

Alueena peruskirja kattaa Vuoksen vesistöaltaan sekä Saimaan lisäksi myös Kallaveden, Pielisen ja Höytiäisen altaat. Maantieteellistä aluetta kutsutaan nimellä Järvi-Suomi, Finnish Lakeland.

Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on Mikkelissä maailman ympäristöpäivänä kesäkuun alussa, jolloin Mikkelissä järjestetään kansallinen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari.

Vuosiseminaari on vakiintunut tutkija- ja kehittäjätapaaminen, johon osallistuu asiantuntijoita ja päättäjiä ely-keskuksista, kuntaorganisaatioista, Syke:stä sekä paikallisista vesienhoito-organisaatioista.

Mikkelin lisäksi peruskirjan ovat ensimmäisinä käsitelleet Puumalan kunta ja Imatran kaupunki.