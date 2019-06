"Meillä hommat on jaettu niin, että tytöt paistavat pullaa ja miehet tekevät leipää" — Merja Korhonen pääsi toiveammattiinsa 29 vuoden työuran jälkeen

Kotileipomo Siiskosen leipuri Merja Korhonen, 51, mitä kaikkea leivot työssäsi?

– Pääosin makeita leivonnaisia: pullaa ja muita pullatuotteita, kuten korvapuusteja ja bostonkakkuja. Leivon myös lihapiirakoita, pasteijoita ja lohilevypiirakkaa.

Leivotko myös kuuluisaa Siiskosen kauraleipää?

– Meillä hommat on jaettu niin, että tytöt paistavat pullaa ja miehet tekevät leipää. Leivän leivonta on raskaampaa. Itse pääsen pian oppimaan myös leipäpuolen, koska siitä saan suoritettua opintoihini kuuluvan näytön.

Miten päädyit alalle?

– Ennen Siiskoselle tuloa työskentelin 29 vuotta keittiöalalla samassa työpaikassa. Vaihdoin alaa, sillä halusin alkaa tehdä sitä, mitä oikeasti halusin. Suoritin ammattiopistossa leipurin perustutkinnon ja nyt teen ammattitutkintoa. Olen työskennellyt Siiskosella nyt kaksi vuotta. Ala on tosi mielenkiintoinen. Ehkä joskus jatkan vielä leipurimestariksi.

Mikä tekee työstä mielenkiintoisen?

– On ihanaa tehdä työtä käsillä ja nähdä työn tulos. Tykkään kehitellä uusia tuotteita, se on paras puoli. Olen ollut kehittelemässä lihapiirakan valmistusta uudella tekniikalla, ja kehitimme Suomen MM-jääkiekkokullan kunniaksi Mörkö-viinerin. Työporukka on tosi kiva. Leipoessa ehtii jutella kaikenlaisia asioita läpi.

Miten leivonnan trendit näkyvät työssäsi?

– Meillä ei mennä niin trendien mukaan. Perinteiset tuotteet ovat suosituimpia.

Millaisia työpäiväsi ovat?

– Tulen töihin yleensä kello seitsemän. On ylimääräinen luksus, että ei tarvitse tehdä yövuoroa. Vaihdan kuulumiset työkavereiden kanssa ja käymme päivän listat läpi, jolloin tiedän, mitä sinä päivänä täytyy leipoa. Aloitan aina taikinan valmistamisella. Leivomme tuotteet pakkaseen, minun työhöni ei kuulu niiden paistaminen. Päivät ovat fyysisesti raskaita, sillä painavien asioiden nostelua on paljon, mutta asian voi ottaa kuntoilun kannalta. Leivonnaisia tehdään satoja kappaleita, eikä siinä ehdi paljon hifistellä tai mussuttaa pullaa.

Onko työ erilaista kesällä kuin talvella?

– Koulujen loma-ajat ovat kiireisempiä kuin muut ajat. Kesällä ihmisiä liikkuu paljon, ja moni ostaa ohikulkumatkalla mökkituliaisia. Kaikkien tuotteiden menekki kasvaa.