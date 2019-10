Mikkelin poliittiset ryhmät alkavat olla samaa mieltä siitä, että kaupungin talouden oikaisu tarvitsee rakenteellisia ratkaisuja.

Iso kuva taloudesta on selvä ja vaikeudet tiedossa, mutta vanha sanonta pätee, että piru asuu yksityiskohdissa.

— Talousratkaisuissa on kipukohtia, joista ei ole täyttä yksimielisyyttä. Voi olla, että kun kaikesta päätetään syksyn kuluessa, edessä on keskustelua ja äänestyksiä, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.).