Tuuli nosti kyteneen turvemaan liekkeihin Puumalassa

Puumalan Oritsalossa paloi maastoa sunnuntai-iltana. Pelastuslaitos sai hälytyksen sammutustöihin hieman ennen seitsemää illalla.

Paikalta löytyi useita pieniä palokeskuksia. Alueella on vapaa-ajan asuntoja, mutta ne välttyivät vahingoilta. Palokunta sammutti maastopalon kahdessa tunnissa.

Alueella oli poltettu risuja paloa edeltävänä päivänä.

– Todennäköistä on, että palo on tästä levinnyt turvemaahan, ja jäänyt sinne kytemään. Se ei ole näkynyt maan pinnalla, mutta kun tuuli on seuraavana päivänä noussut ja ruokkinut kytöjä, on tuli noussut takaisin pintaan, arvioi Jarno Laikola, Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari.

– Vaikka metsäpalovaroitusta ei olekaan, kannattaa kahteen kertaan harkita, ennen kuin alkaa tulia tekemään. Pintamaa kuivuu nopeasti kovassa tuulessa ja auringon paisteessa.

Mikäli tulta on pakko polttaa, tulee Laikolan mukaan huolehtia sen huolellisesta sammuttamisesta reilulla kastelulla.