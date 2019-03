Mikkeli juhlii 181. syntymäpäiväänsä — Äänestä lempipaikkaasi Mikkelissä!

Mikkeli viettää 181. syntymäpäiväänsä torstaina 7. maaliskuuta. Juhla näkyy kaupungilla monin tavoin. Esimerkiksi Naisvuoren näkötorni oli poikkeuksellisesti avoinna iltapäivän ja illan.

Normaalisti näkötorni on suljettu talviaikaan, mutta nyt ihmisillä oli tilaisuus nähdä Mikkelin kaupunki lumisena ja talvisena.

Naisvuoren näkötornissa ei syntymäpäivää tarvinnut viettää yksin, sillä kierreportaita pitkin torniin kapusi jatkuvasti uusia ihmisiä.

Kävimme kysymässä ihmisiltä mielipidettä siitä, mikä on paras paikka Mikkelissä.

Jutun lopussa voit äänestää lempipaikkaasi Mikkelissä!

Taru Hokkanen Lasse Leinosen mielestä tori on paras paikka.

Mikkelissä asuva Lasse Leinonen oli tullut katselemaan maisemia perheensä kanssa.

— Kaupunki kuin kaupunki, niin tori on paras paikka. Siellä tapahtuu ympäri vuoden, ja ihmisiä on etenkin kesäisin liikkeellä paljon, sekä ulkopaikkakuntalaisia että kunnan asukkaita.

Taru Hokkanen Vain hetken MIkkelissä viettävä Burcu Gökgöz pitää Saimaa-stadiumista.

Mikkelissä vain viikon ajan viettävä Burcu Gökgöz mainitsee heti, että hänen mielestään paras paikka on Saimaa-stadiumi.

— Se on niin mielenkiintoinen, siellä on vaihtoehtoisia urheilulajeja ja se on niin hauska paikka. Olen Erasmus-vaihdossa ja ollut neljä päivää Mikkelissä.

Gökgöz on kotoisin Turkin pääkaupungista Ankarasta.

Taru Hokkanen Hanna Suvinen pitää eniten kodistaan.

Samasta seurueesta löytyvä Hanna Suvinen on myös kotoisin Mikkelistä. Hän sanoo välittömästi, että Huusharjussa oleva koti on paras paikka.

— Tykkään olla kotona, siellä on mukavaa olla. Pidän omasta rauhasta. Oma rauha on mukavaa, koska olen introvertti.

Suvinen nauttii kodin rauhasta, mutta kaupunki tuntuu olevan mieluisa.

— Mikkeli on tosi mukava kaupunki. Täällä on kiva asua.

Taru Hokkanen Launo Kurittu viettää aikaansa kesäisin tanssilavoilla, talvisin Mikkelin pääkirjaston lukusalissa.

Mikkelin Ristiinassa asuva Launo Kurittu nauttii kesäisin tanssilavoista.

— Mikähän se nyt olisi. Hiihtomäen tanssilava, tykkään käydä tanssimassa. Talvisin pääkirjaston lukusali. Olen eläkkeellä, joten lukusalissa on mukava viettää aikaa. Olen asunut suunnilleen kymmenen vuotta Mikkelissä.

Listasimme lukuisia paikkoja Mikkelistä. Mikä on sinun lempipaikkasi? Voit äänestää yhtä tai useampaa vaihtoehtoa!

Jos et näe kyselyä, pääset siihen tästä linkistä.

Puuttuuko listasta joku paikka, jonka haluaisit vastata? Kommentoi alle ja kerro, jos jokin puuttuu!