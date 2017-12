Niinistöä takaa-ajamassa — Vihreissä luotetaan Haaviston kakkosasemaan, keskusta ja SDP joutuvat myöntämään, ettei ehdokkaiden kannatus ole kummoinen Kampanjakentillä on vielä hiljaista. Sauli Niinistön taustajoukoissa odotellaan maltilla tammikuuta. Pekka Haaviston kampanja luottaa kakkosasemaan, mutta keskusta ja SDP joutuvat myöntämään, että puolueen ehdokkaan kannatus on alamaissa. Vesa Vuorela Presidentti Sauli Niinistö voi ainakin tällä hetkellä katsella rauhassa tammikuun vaalien asetelmia. Mielipidemittausten mukaan Niinistön kannatus on poikkeuksellisen vahva.

Mielipidemittausten mukaan Sauli Niinistöllä on tällä hetkellä niin selkeä etumatka tammikuun presidentinvaaleja kohti mentäessä, että kampanjan aluevastaavan Elina Höltän luulisi lähinnä jo poksauttelevan samppanjapulloja.

Hölttä kuitenkin jarruttelee intoilijoita.

— Tietenkin kansanliike on tyytyväinen gallup-lukuihin, mutta ei ole syytä paukutella henkseleitä. Vaalityö ei ole kunnolla edes alkanut, eikä yhtään ääntä ei ole annettu vielä, sanoo Hölttä.

Tapahtumia on startattu ja Niinistön nimikkokahviloita avattu eri puolilla maata. Hölttä luonnehtii kampanjavaihetta vielä hiljaiseksi. Kovaa myllerrystä hän ennakoi muutenkaan.

— Kovin paljon tulevat vaalit eivät poikkea viime kerrasta. Mennään perinteisissä merkeissä ja perinteisillä kampanjoilla.

Nöyrin mielin edetään. Elina Hölttä

Niinistön leirissä tunnelmat ovat toki korkealla. Hölttä sanoo, että vähän joka puolella on ilmaantunut uusia talkoolaisia.

Kampanja luottaa Niinistön toiseen kauteen, mutta Niinistö ”ei ole ehdoton voittaja ja nöyrin mielin edetään”.

Mielipidemittauksissa kilpailijoista vain vihreiden Pekka Haaviston kannatus ei ole ihan nollassa.

Hölttä ei pelkää Haaviston nousua vaalipäivän lähestyessäkään.

— Haavisto ei ole yllätys enää samalla tavalla kuin kuusi vuotta sitten.

”Ehdokasjoukko täynnä villejä kortteja”

Vihreät on päättänyt tosissaan ottaa istuvan presidentin etumatkaa kiinni.

— Kampanjantunnelmat ovat tosin vähän hiljaisempia kuin kuusi vuotta sitten. Kampanja on aloitettava uudelleen alusta, sanoo puolueen Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Katja Andrejev.

— Tahti kiihtyy hitaammin kuin viimeksi.

Andrejev uskoo tietysti toiseen kierrokseen ja siihen, että Niinistön kanssa kilpailee Haavisto.

Vihreillä on puolueena kannatusmittauksissa kannatuksen nousua, mutta Andrejev laskee, että puoluekannatus ei silti paina presidentinvaalissa.

Andrejevin mukaan Niinistön ja Haaviston takana muiden ehdokkaiden äänet jakautuvat, mikä parantaa Haaviston mahdollisuuksia.

— Noiden kahden lisäksi ehdokasjoukko on täynnä villejä kortteja, kun katsoo vaikka keskustan Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen asetelmia. Haavisto on varmasti se kakkonen ensimmäisellä kierroksella.

Vanhanen ja SDP:n Tuula Haatainen ovat juuttuneet mittauksissa tyvipäähän.

Tuoreimmassa gallupissa (HS 19.12.) molemmat ovat kahden prosentin lukemissa.

Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kirsi Olkkonen on nähnyt useat vaalit.

Olkkonen sanoo, että kampanjointi on vasta piristymässä, mutta myös myöntää, että Vanhasen kannatusluvut ovat poikkeuksellisen alhaalla.

— No on se luku yllättävän pieni. Uskon, että vuodenvaihteen jälkeen asetelma muuttuu. Seuraavat mittaukset vasta osoittavat todellisen tilanteen.

—Kyllä Vanhanen menee toiselle kierrokselle. Hänen kokemuksensa ja ulkopoliittinen osaamisensa painavat.

”Omia ehdokkaita äänestetään”

Keskustan kannatus on viimeisissä mittauksissa ollut laskussa. Olkkonen arvioi, että presidentinvaaleilla on kovin vähän sisäpoliittista painotusta, eikä puolueen kannatuksesta voi vetää tammikuun vaaleihin mitään johtopäätöksiä.

— Omia ehdokkaita äänestetään.

Oman ehdokkaan äänestäminen mitataan kuitenkin vasta vaaleissa. Tämä tietää myös SDP:n Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Teemu Hirvonen.

— SDP:n äänestäjissä on presidentinvaalissa Niinistön kannattajia. Syy on se, että kyse on pitkälti henkilövaalista.

Haataisen saaminen toiselle kierrokselle on epävarmaa. Hirvosen mukaan ”Niinistön aika hulppea etumatka” on vaikea saada kiinni, mutta ei mahdotonta.

— Haataisen kannatus ei ole hääppöinen, mutta jos se lohduttaa, niin sama se on muillakin. Näyttää siltä, että vaali on kerrasta poikki. Tosin tässä on vielä viisi viikkoa aikaa.

SDP kuljettaa Haataisen kampanjaa kuitenkin tosissaan.

— Rennolla otteella mennään ja tehdään se, mitä pitääkin. Ei ole mitään menetettävää.

Presidentinvaalien kampanjointi on Hirvosen mielestä kaikilla ehdokkailla kuin jäissä. Kansa pitää presidentinvaalista, mutta presidentin valtaoikeudet ovat muuttuneet ja poliittinen paino on parlamentarismissa.

— Tämä on johtanut siihen, että vaali ei enää kunnolla sytytä äänestäjiä.

Juttua päivitetty 26.12. klo 7.46: Päivitetty otsikkoa.