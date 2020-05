Koronatartuntojen määrä nousi taas yhdellä – Essote ajaa kohta ylös mielenterveys- ja päihdepalveluiden päivätoimintaa

Tartuntatapausten yhteismäärä on nyt 54.

Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on todettu yksi uusi koronatartunta.

Uusi tartuntatapaus ilmeni keskiviikkona. Tartuntaketjun jäljitys on menossa, tiedottaa Essote tilannekuvan päivityksessään torstaina.

Vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut alueella 54:ään. Vahvistettuja koronavirustartuntoja on koko Suomessa nyt yhteensä 6 145, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on 91.

Essote on tavan takaa muistuttanut asiakkaita siitä, että muihin hoitoihin pitää edelleen hakeutua, jos niiden toimintaa ei ole ajettu alas. Tällä kertaa Essote kantaa huolta siitä, että mielenterveys- ja päihdepotilaat eivät hakeudu hoitoon.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kerrotaan toimivan Essotessa pääsääntöisesti normaalisti. Etävastaanottojen määrää on lisätty, ja nyt myös tauolla ollutta päivätoimintaa nostetaan takaisin ylös.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen sanoo tiedotteessa, että avun tarpeessa vastaanotoille on turvallista tulla, kunhan ei ole flunssaoireita.

Päivätoiminnassa ensimmäisinä aloittavat Tellus, Veturi ja Mielenmaja 25. toukokuuta.

Venyminen jatkuu

Torstain tilannetiedotuksessa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä nostaa esiin kuntayhtymän henkilöstön venymisen ja jaksamisen.

Satojen ihmisten toimintamallit, työyksiköt ja työtehtävät ovat muuttuneet nopealla tahdilla. Koronatartuntojen parissa työskennelleet ovat tehneet ympäripyöreitä päiviä viikkojen ajan. Samaan aikaan on päällä säästöohjelmat ja lomautukset.

Seppälä sanoo olevansa huolissaan, miten työtekijät jaksavat jatkossa, koska yhtä aikaa pitää venyä töissä, ja samalla lomia on peruttu ja siirretty. Hän ennakoi, että edessä ovat myös uudet säästökeskustelut samalla, kun koronavirustilanne ja sen aiheuttamien jonojen purku lisäävät painetta ensi vuoteen asti.