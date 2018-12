Lucien den Arendille Kangasniemen vuoden kulttuuripalkinto

Kangasniemen kulttuurin tunnustuspalkinnon saa tänä vuonna kuvanveistäjä Lucien den Arend.

Den Arend suunnitteli ja lahjoitti Kangasniemen kunnalle maisemataideteoksen.

Lapaskankaan kiertoliittymään sijoitettu Quisnam Vertitur -niminen taideteos paljastettiin syyskuussa.

Teos on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kahdesta kaaresta ja yhdestä suorasta palkista koostuva taideteos on kolmiulotteinen.

Kangasniemellä asuva den Arendin on kansainvälisesti erittäin ympäristötaidetta on nähtävänä 55 kaupungissa. Suomessa hänen teoksiaan on Kangasniemen lisäksi Lappeenrannassa, Kemijärvellä ja Vaasassa.

Kangasniemelle den Arend on perustanut kotinsa pihapiiriin pysyvän veistospuiston Penttilä Open Air Museumin.

Kangasniemen kunnan palkinto luovutettin perinteisesti itsenäisyyspäivän juhlassa.