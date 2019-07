Vuokralainen, paistutko asunnossasi? — Lain mukaan kuumuus voi oikeuttaa vuokranalennukseen

Lain mukaan vuokra-asunnon huoneilman tulee olla kesäisin 18 ja 32 asteen välissä. Lämpötila on pystyttävä todentamaan luotettavasti.

— Vuokralaisella on periaatteessa oikeus saada vuokranalennusta siltä ajalta, kun huoneisto on puutteellisessa kunnossa. Tällaisena puutteellisuutena on pidettävä myös liian korkeaa lämpötilaa, Suomen vuokranantajien järjestön lakimies Tarik Ahsanullah sanoo.

Sopivan alennuksen suuruus on noin 10—20 prosenttia vuokran määrästä siltä ajalta kun huoneiston lämpötila ylittää 32 astetta, Suomen vuokranantajat arvioi.

Yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien järjestö Suomen vuokranantajat muistuttaa, että asuntojen huoneilman lämpötiloista määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

— Vuokralaisella on tällainen oikeus, vaikka huoneiston puutteellisuus ei johdu vuokranantajasta, Ahsanullah kertoo.

Vastuu lämpötilasta kuuluu taloyhtiölle

Ahsanullahin mukaan asunto-osakeyhtiöissä sisäilman lämpötila ja riittävän hyvin toimiva ilmanvaihto ovat taloyhtiön vastuulla.

Jos asunto kuumenee liikaa ja ilmanvaihto on puutteellinen, asunto-osakeyhtiössä vuokralla asuvan asukkaan tulee hänen mukaansa ottaa ensisijaisesti yhteyttä asunnon omistajaan eli vuokranantajaan.

Taloyhtiö voi sitten käsitellä asiaa asunnon omistajan aloitteesta.

— Valitettavasti ilmastonmuutos aiheuttaa todennäköisesti yhä useammin tukalia helteitä myös Suomessa, joten vanhoissa taloyhtiöissä kannattaa harkita esimerkiksi kaukojäähdytysverkostoon liittymistä erityisesti isojen peruskorjauksien yhteydessä, Ahsanullah sanoo.

Mikalolta ei ole vaadittu alennuksia

Mikkeliläinen vuokra-asuntoyhtiö Mikalo Oy ei ole toistaiseksi antanut helteen vuoksi vuokranalennuksia asuntokohteissaan. Toimitusjohtaja Hannu Sormusen mukaan alennusvaatimuksiakaan ei ole tehty.

— Vanhemmat kohteet ovat yleensä aikansa tuotteita, ja asukkaat ymmärtävät sen hyvin. Kuumalla säällä tulee kyllä huomautuksia ja toivomuksia lämpötiloista, Sormunen kertoo.

— Otamme lämpötilan sitten huomioon peruskorjausten yhteydessä, jolloin keskitytään ilmastointiin. Uudemmissa kohteissa on viilennyslaitteet.

Esimerkiksi Mikalon Nuottakadulla sijaitsevan kerrostalon ilmastointia tehostettiin viimeisimmän peruskorjauksen yhteydessä.

Uusissa kohteissa, kuten Sammonkadulla, käytetään passiivista maalämpötekniikkaa.

— Siinä maasta nostetaan viileää nestettä ilman lämpöpumpputekniikkaa, ja nestettä kierrätetään ilmanvaihtokoneessa jäähdyttämään sisään tulevaa ilmaa.

Sormusen mukaan Mikalolla on olemassa tyhjiä vara-asuntoja siltä varalta, että asukas tahtoo muuttaa.

Helle ei ole toistaiseksi aiheuttanut asuntojen vaihtelemista, eikä Mikalolla tehdä lyhytaikaisia asumisratkaisuja helteen vuoksi. Ensiapuna toimitusjohtaja suosittelee tuulettamaan asuntoa yöaikaan.