Etelä-Savo antaa päättyvälle EU-vaalikaudelle kohtuullisen hyvät arvosanat, mutta EU:n suhteet Venäjään tuntuvat myös Itä-Suomen taloudessa

Euroopan unionin päättyvä vaalikausi on kohdellut Etelä-Savon kaltaista maakuntaa ja koko Itä-Suomea kohtuullisen hyvin.

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antaa ohjelmakaudelle varsin hyvät pisteet.

— Erinomaiseksi lopputulosta ei voi sanoa, mutta arvosana on hyvä. Meidän kannaltamme kouluarvosana liikkuu kahdeksan ja yhdeksän välillä.

Mäkisen mukaan keskeinen kysymys on ollut raja-alueyhteistyö, joka unionin ja Venäjän vaikeista suhteista huolimatta on säilynyt Itä-Suomen näkökulmasta hyvänä.

Yhteistyö ei päättynyt Krimin ja Ukrainan tilanteesta huolimatta, mutta rajayhteistyöhön liittyy myös epävarmuutta.

— EU:n asettamat Venäjä-pakotteet ovat olleet meidän alueellemme haitallisia, sanoo Mäkinen.