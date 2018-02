Katso, kuinka pitkä on ollut keskimääräinen jonotusaika Ensineuvoon — Essoten päivystyspalveluiden ylilääkäri Santeri Seppälä paljastaa: Puhelinpalvelu menossa uusiksi Keskimääräinen jonotusaika on vuodessa tippunut yli puoleen. Huhtikuun alkuun mennessä puhelinpalvelun on tarkoitus uudistua: yksi puhelinnumero alkaa palvellla 24/7, sanoo Essoten päivystyspalveluiden ylilääkäri Santeri Seppälä. Vesa Vuorela - Maanantaiaamulla kello 7 saattaa olla heti linjoilla 50 soittajaa. Jos kaikille pitäisi vastata välittömästi, olisi palkattava 50 ihmistä vastaamaan puhelimeen, mikä maksaisi miljoonia, kertoo Essoten päivystyspalveluiden ylilääkäri Santeri Seppälä.

Essoten Ensineuvo-puhelinpalvelu on pitkään aiheuttanut harmaita hiuksia. Milloin tietojärjestelmien muutokset ovat häirinneet toimivuutta, milloin influenssakausi on ruuhkauttanut linjat.

Essote lupasi jo viime huhtikuussa, että Ensineuvoa uudistetaan. Tänä vuonna moni eteläsavolainen on yhä raportoinut, että jonotus puhelinpalveluun on saattanut kestää jopa tunteja.

Päivystyspalvelujen ylilääkärillä Santeri Seppälällä on kuitenkin lohduttavia ilouutisia. Jonotusaika Ensineuvoon on vuodessa tippunut yli puoleen.

Kun keskimääräinen jonotusaika oli tammikuussa 2017 vielä lähes yhdeksän minuuttia, joulukuussa se oli enää runsas neljä minuuttia.

Juha Rika

— En ole tyytyväinen jonotusaikoihin, vaikka niiden lyhentyminen vuoden aikana on varsinainen ihme — ilman henkilöstölisäyksiä, Seppälä sanoo.

— Kiireellisissä asioissa ihmisten pitäisi päästä läpi minuutissa. Tosi moneen vaivaan, joka kuormittaa päivystystä, voitaisiin antaa hoito-ohjeet jo puhelimessa.

"Lääke-edustajat tiedustelivat lääkäreiden aikatauluja"

Essote on ohjannut asiakkaita yhä enemmän sähköisen asioinnin pariin. Essoten nettisivujen kautta voi hoitaa jo paljon asioita suoraan ja nopeasti. Lisäksi Essote on karsinut turhia puheluita Ensineuvoon.

— Sinne soitti viime vuoden alussa edelleen ihmisiä, jotka kysyivät ihan muuta kuin terveyteen liittyviä asioita. Esimerkiksi lääke-edustajat tiedustelivat sitä kautta lääkäreiden aikatauluja.

Ensineuvossa työskentelee yhteensä kymmenen sairaanhoitajaa. He tekevät vuorotyötä vuokratiloissa Mikkelin kaupungissa.

— Meillä on ollut sellaisia päiviä, että neljä kymmenestä Ensineuvon työntekijöistä on saattanut olla sairaana. Lisäksi oli ylityö- ja vuoronvaihtokielto, Seppälä perustelee viimeisintä ruuhkaa.

Hän toivoo ihmisiltä malttia ruuhkahuippujen aikaan.

— Maanantaiaamulla kello 7 saattaa olla heti linjoilla 50 soittajaa. Jos kaikille pitäisi vastata välittömästi, olisi palkattava 50 ihmistä vastaamaan puhelimeen, mikä maksaisi miljoonia.

"Tavoitteena on, että kiireelliseen linjaan saisi heti yhteyden"

Seppälän mukaan jonotusaikaa ei enää pysty lyhentämään lisää nykyisellä mallilla. Hän paljastaa, että konseptin on tarkoitus mennä uusiksi huhtikuun alkuun mennessä.

Yksi puhelinnumero alkaa palvella 24/7. Virka-ajan ulkopuolella siihen saa soittaa vain kiireellisissä asioissa.

Essoten johto on jo hyväksynyt suunnitelman henkilöstön vahvistamisesta. Seppälän mukaan vielä ei ole kuitenkaan päätetty, mihin yksikköön tekijöitä rekrytoidaan ja kuinka paljon. Selvitys on kesken, mutta Seppälä uskoo, että lisäys voisi olla merkittävä.

Jos Ensineuvossa ei ehditä vastata, puhelu voisi jatkossa yhdistyä esimerkiksi päivystykseen. Tulevaan puhelinnumeroon voisivat vastata suoraan useiden eri osastojen sairaanhoitajat.

Numeroon soittaessaan voisi valita erikseen kiireettömän linjan. Seppälän mukaan myös siihen vastaajien määrää lisättäisiin.

— Tavoitteena on, että kiireelliseen linjaan saisi heti yhteyden. Kiireettömään linjaan tai sähköiseen asiointiin vastattaisiin asiasta riippuen samana päivänä tai lähipäivinä.

Mukaan valtakunnalliseen päivystysapunumeroon

Seppälä kertoo, että Telia on parhaillaan suunnittelemassa tulevaa puhelinlinjaa.

— Tähän liittyy niin paljon teknisiä ratkaisuja, että valmistelu on viivästynyt suunnitellusta, Seppälä kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että vuonna 2019 kaikkialla on käytössä sama valtakunnallinen päivystysapunumero 116 117. Myös Essote on mahdollisesti menossa mukaan tähän.

Seppälän mukaan ideana olisi, että numeroon soittamalla puhelu yhdistyisi suoraan soittajaa lähimpänä olevaan päivystykseen tai terveyskeskukseen.

— Jos on akuutti vaiva, kuten sydäninfarkti, tietenkään ei pidä soittaa Ensineuvoon, vaan hätänumeroon 112. Sinne soitetaan rajatapauksissa, kun miettii, tarvitseeko kiireellistä hoitoa, Seppälä muistuttaa.