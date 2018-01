Katso missä on Mikkelin pahin parkkisakkorysä — Näillä kaduilla on autoilijan syytä olla tarkkana Mikkelissä kirjoitettiin viime vuonna noin 9500 pysäköintivirhemaksua. Melkein kolmasosa niistä tuli kahdelta pääkadulta. Jaakko Avikainen Pysäköintivirhamaksun suuruus Mikkelissä on 45 euroa.

Mikkelin keskustaliikenteestä merkittävä osa kulkee Maaherrankatua ja Porrassalmenkatua pitkin. Niiden varsilla tehdään myös eniten pysäköintivirheitä.

Kaupungin pääkaduilla kirjoitettiin viime vuonna yhteensä 3 038 pysäköintivirhemaksua eli parkkisakkoa. Se on reilusti yli 30 prosenttia vuoden kokonaismäärästä, 9 544 pysäköintivirhemaksusta.



Merkittävä selittäjä on kauppakatujen liikenne. Mikkelin kaupungin pysäköinninvalvonnan tarkastusesimies Niina Gynther löytää muitakin syitä. Kysymykseen kaupungin ”pahimmasta” paikasta pysäköintivirheiden suhteen tulee nopea vastaus.

— Kauppakeskusten Stellan ja Akselin välissä Maaherrankadulla on toisella puolella maksullisia paikkoja ja toisella puolella kiekkopaikkoja. Lisäksi torin puoleisessa kulmassa on kokonaan pysäköinniltä kielletty alue. Siellä kirjoitetaan paljon pysäköintivirhemaksuja, Gynther sanoo.

Porrassalmenkadulla pysäköintivirheitä tulee eniten keskussairaalan ympäristössä. Sairaalan pysäköintialueella kirjoitetut pysäköintivirhemaksut näkyvät tilastossa omana lukunaan ja sairaala-asioinnin yhteydessä sattuneita virheitä kirjautuu myös läheisille Mannerheimintielle ja Pirttiniemenkadulle.

Viime vuoden tilastoissa sairaalan lähistön pysäköintivirheet korostuvat. Keskussairaalan laajennuksen yhteydessä alueelta on poistunut tilapäisesti tai lopullisesti ilmaispaikkoja.



Seuraavaksi eniten kirjoitetaan parkkisakkoja Vuorikadulla ja Mikonkadulla.

— Vuorikatu on osaksi vuoropysäköintialuetta. Talvella se aiheuttaa piikin virhemaksuihin. Mikonkadulla kirjoittavat poliisitkin paljon virhemaksuja valtion virastotalon kohdalla. Siinä pysäyttäminen on kielletty poliisilaitoksen autotallin ajoluiskan kohdalla. Alempana, Kelan kohdalla moni myös erehtyy sen suhteen, mikä on kiekkopaikka ja mikä maksullinen, Gynther kertoo.

Pysäköintivirheiden keskittyminen ydinkeskustaan ei heijastu pysäköinninvalvontaan siinä mielessä, että valvontaa keskitettäisiin joillekin alueille.

— Pysäköinninvalvojat tekevät päivittäin vakituiset kierroksensa pareittain. Talvella vuoropysäköinnistä tulee yhteydenottoja. Niiden perusteella voidaan tehdä eräänlainen tehoisku alueelle, jossa pysäköidään väärin, Gynther selittää.



Pysäköintivirhemaksuja kirjoitettiin viime vuonna jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2016. Hallintopäällikkö Juha Ruuth arvioi muutoksen johtuvan ainakin osaksi virhemaksun korottamisesta nykyiseen 45 euroon.

— Yleisimmät syyt pysäköintivirhemaksuun ovat pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, pysäköintiajan ylittyminen ja virheet pysäköintikiekon käyttämisessä, Ruuth taustoittaa.

Oikaisuvaatimuksia tulee vuodessa kolmisen sataa. Ruuth arvioi niiden läpimenoprosentiksi ”jotakin kymmenen ja kahdenkymmenen välissä”

Merkittävä rahasampo pysäköintivirhemaksut eivät Mikkelille ole. Viime vuoden virallinen saldo ei ole vielä tiedossa, mutta jos kaikki 9 544 kirjoitettua 45 euron virhemaksua maksettaisiin sellaisenaan, kertyisi kaupungin kassaan 429 480 euroa.

Pysäköintivirhemaksut Mikkelissä 2017, paikkojen kymmenen kärjessä

1) Porrassalmenkatu 1 687 18%

2) Maaherrankatu 1 351 14%

3) Vuorikatu 912 9%

4) Mikonkatu 765 8%

5) Raatihuoneenkatu 479 5%

6) Ristimäenkatu 470 5%

7) Pirttiniemenkatu 443 5%

8) Sairaala 309 3%

9) Savilahdenkatu 300 3%

10) Mannerheimintie 242 3%



Mikkelissä määrättiin vuonna 2017 yhteensä 9 544 pysäköintivirhemaksua. Taulukossa olevien kymmenen kärjen osuus kaikista pysäköintivirhemaksuista on 6 958 kappaletta eli 73 prosenttia. Pysäköintivirhemaksujen kokonaismäärän perässä oleva prosenttiluku on osuus kaikkien pysäköintivirhemaksujen määrästä.



Lähde: Mikkelin kaupunki, pysäköintivirhemaksutilastot 2017.