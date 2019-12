Mikkeli valmistelee lukiokoulutuksen siirtämistä Päämajankujalta ammattikorkeaopiskelijoiden pariin. Näillä näkymin lukio aloittaa kampuksella vuoden 2023 elokuussa. Urpolan oppilaat viettävät kampuksella väistötiloissa ainakin pari vuotta. Tilaratkaisujen aiesopimus on tulossa päätöksentekoon.

Uuden eteläisen aluekoulun rakentaminen ja lukion uudet tilatarpeet teettävät varsin mittavat koulutilajärjestelyt Mikkelin kaupungille ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle.

Urpolan koulun purkaminen ja uuden rakentaminen vie Urpolan oppilaat väistötiloihin ammattikorkeakoulun kampukselle ensi elokuun alusta lukien.

Myös Mikkelin lukio muuttaa ammattikorkeakoulun kampukselle. Tavoite on, että lukio-opetuksen tilat kampuksella ovat valmiina vuoden 2023 elokuussa.

Lopullisia päätöksiä ei järjestelystä vielä ole. Paketista on valmisteltu kaupungin, kiinteistöt omistavan Etelä-Savon kampuskiinteistöt -kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun välinen aiesopimus.

Kaupunginhallitus käsittelee kokonaisuutta ensi maanantaina. Päätökset on tehtävä vielä kuntayhtymässä ja ammattikoululla.

Järjestelyn taustalla on Mikkelin kaupungin suunnitelma kouluverkon tiivistämisestä.

Muutokset alkavat eteläisestä aluekoulusta, jolle valtuusto juuri päätti rakennusvaiheen aloituksen budjettirahoituksesta.

Uuden Urpolan koulun rakentaminen on määrä alkaa keväällä 2021. Nykyinen koulu puretaan, ja oppilaat siirtyvät väistötiloihin.

Väistöksi on suunniteltu ammattikorkeakoulun kampuksella olevaa N-taloa, joka sijaitsee kampuksen reunassa vanhan kasarmialueen vieressä Prikaatinkadun ja Ratsurinkujan kulmauksessa.

Lisäksi pihalle tulee siirtorakennuksia tarpeen mukaan. Osa väistöstä sijoitetaan lähellä oleviin tekstiili- ja teknisen työn tiloihin.

Piha-alueelle rakennetaan rajattu välituntipiha leikki- ja liikuntavälineineen.

Väistötila-aikaa Urpolan oppilaille tulee muutama vuosi, sillä hankesuunnitelman mukaan uusissa tiloissa ollaan vasta elokuussa 2023.

Väistöjärjestelyt ovat valmiina ensi elokuussa. Urpolan alakoulu siirtyy kampukselle elokuun aikana.

Ammattikorkeakoulu lähtee N-talosta ensi vuoden alussa. Talossa on toiminut Xinno-oppimiskeskus.

Kampuksen A-talosta tulee lukio

Sama aiesopimus mahdollistaa lukion muuton pois keskustasta Päämajankujalta.

Lukio muuttaa kampuksen A-taloon, joka sijaitsee kampusalueen eteläpäässä Viitostien reunassa.

Kuntayhtymä saneeraa rakennuksen tilat lukiolle niin, että tilat ovat valmiina elokuussa 2023.

Vesa Vuorela Urpolan oppilaat siirtyvät ensi elokuussa ammattikorkeakoulun kampukselle tähän N-taloon. Väistötiloissa opetus on vuoden 2023 elokuuhun saakka.

Ammattikorkeakoulu siirtyy tiloista vuoden 2022 alkupuolella. Tarvittaessa kiinteistökuntayhtymä rakentaa uudistiloja ammattikorkeakoulun tarpeisiin.

Kaupunki on Etelä-Savon kampuskiinteistöjen yhtymän pääosakas 70 prosentin osuudellaan. Loput omistaa Savonlinnan kaupunki.

Tilaratkaisujen lisäksi aiesopimus linjaa, että kaupunki ja ammattikorkeakoulu selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia sekä edellytyksiä kampusalueen kehittämiseksi oppimiskeskukseksi.

Kampuksen lukiosuunnitelma merkitsee noin 720 oppilaan lukion muuttoa pois Päämajankadulla sijaitsevasta lukiorakennuksesta.

Vuonna 1951 rakennettu viisikerroksinen rakennus on entinen kauppaoppilaitos.

Lukiorakennus jäämässä väistöreserviksi

Rakennus on tyydyttävässä kunnossa, mutta elinkaariajattelun mukaan peruskorjaus on edessä noin kymmenen vuoden kuluttua.

Remontin kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa. Peruskorjaus edellyttäisi lukiolle väistötiloja.

Mikkelin lukio muuttaa ammattikorkeakoulun kampukselle.

Kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä pitää tilajärjestelyjen kannalta lukion muuttoa ja alakoulun väistötilasuunnitelmaa hyvänä kokonaisratkaisuna.

Päämajankujan lukiorakennuksen tulevaisuutta hän ei ryhdy ennakoimaan.

— On oletettavaa, että lyseon rakennuksen peruskorjaus tulee eteen 5–10 vuoden kuluessa. Päämajankuja sopisi väistötilaksi, sanoo Riihelä.

Jaakko Avikainen Nykyinen Päämajankujan lukiorakennus on vuodelta 1951 ja lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa.

Riihelän mukaan tuon aikavälin pitemmälle meneviä tilaspekulointeja ei juurikaan kannata tehdä.

— Aika on silloin toinen kuin nyt. Selvää kuitenkin on, että tarvetta erilaisille väistötiloille kaupungilla itsellään on koko ajan.

Urpolaan tulee 850 oppilaan koulu

Uuden eteläisen aluekoulun rakennushanke on edennyt hankesuunnitelmavaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitelman ensi viikon kokouksessaan.

Jos paketti etenee suunnitellusti, koulun rakentaminen alkaa Rinnekadulla keväällä 2021. Rakentamisvaihe vie pari vuotta niin, että koulu on uusissa tiloissa elokuussa 2023.

Nykyisen Urpolan koulun korvaava koulu on varsin mittava laitos.

Eteläinen aluekoulu on 1—9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.

Yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1—6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista.

Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Uusi koulu maksaa 27 miljoonaa euroa

Koulu rakennetaan nykyisen Urpolan koulun tontille.

Alun perin koulu oli määrä sijoittaa nykyisen koulun viereen kentälle, mutta selvitysten jälkeen on päädytty siihen, että rakennus on järkevintä sijoittaa nykyisen koulurakennuksen paikalle.

Perusteluna on se, että perustamistavassa, maanrakennustöissä ja aluetöissä saadaan kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Rakennuksen huoneala on tilaohjelman mukaan lähes 10 000 neliötä.

Opetustilojen lisäksi koulussa on paljon muitakin tiloja. Neljään osaan jaettavissa oleva liikuntasali ja pieni liikuntatila kulkureitteineen mahdollistavat liikuntatilojen iltakäytön.

Aula, ruokasali ja näyttämö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tapahtumiin.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 miljoonaa euroa.

Neliöhinnaksi muodostuu siten noin 2 452 euroa bruttoneliöltä. Hanke rahoitetaan taselainalla.

Lisäksi irtaimistohankintojen kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa.

Koulu rakennutetaan ja ylläpidetään kaupungin omana työnä.