Suomen Latu on valinnut kuukauden ulkoiluteoksi Mikkelin torin jääliukumäen ja Kaihunlahden retkiluisteluradan

Suomen Latu on nostanut marraskuun ulkoiluteoksi Mikkelin Ladun vuosittain Mikkelin torille rakentaman jääliukumäen ja Kaihunlahden retkiluisteluradan.

Mikkelin Latu on rakentanut Mikkelin torin jääliukumäen neljänä talvena. Kaupungin keskustan kehittämisyhdistys Mikke ry on ollut myös mukana toiminnassa. Liukumäki on osoittautunut joka talvi lasten suosikiksi, ja laskuvuoroa on välillä saanut jonottaa. Mikkelin Ladun arvion mukaan mäessä on talvisin tuhansia laskijoita.

Myös Kaihunlahden kilometrin mittainen retkiluistelurata on aurattu ja jäädytetty neljänä talvena. Mikkelin Ladun ylläpitämän radan viereen on tehty myös latureitti ja väylä muille talvisille liikkujille. Jäälle on lanattu myös pieni pelikenttä jääpelejä varten. Samalla myös Kaihunlahden rannalla sijaitseva kota on saanut uutta käyttöä.

Mikkelin Latu palkittiin vuonna 2017 Vuoden Liikuttaja -palkinnolla ulkoilumahdollisuuksien edistämistyöstään.

Suomen Latu nostaa kuukausittain esille eri puolilla Suomea usein vapaaehtoisvoimin tehtyjä hankkeita ja aloitteita, joiden tuloksena paikalliset ulkoiluolosuhteet tai -paikat ovat kehittyneet tai parantuneet merkittävästi.