Nuoret juhlivat omissa vaalivalvojaisissaan Päämajassa: "Oli jännittävää nähdä vaalit, jossa kaikki menee niin kuin ennustettiin"

Mikkelin Kokoomusnuoret viettivät omia vaalivalvojaisiaan ravintola Päämajassa Raatihuoneenkadulla. Valvojaisiin olivat tervetulleita kaikki mikkeliläiset nuoret ja opiskelijat. Yhteensä Päämajassa kävi illan aikana noin kaksikymmentä politiikasta kiinnostunutta nuorta.

Mikkelin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Samir Pietarinen oli selvästi tyytyväinen lopputulokseen ja Sauli Niinistön voittoon.

— Tämä on aika uskomatonta, että meillä on ehdokas, joka saa ääniä kaikkialta. He, jotka halusivat äänestää maltillista ehdokasta, äänestivät Niinistöä, Pietarinen sanoi.

— Oli jännittävää nähdä vaalit, jossa kaikki menee niin kuin ennustettiin.

Pietarinen kehuu erityisesti Niinistön taitoa ulkopolitiikassa.

— Suomalaiset ovat olleet Niinistön edustaman ulkopolitiikan takana. Häntä on helppo ymmärtää ja hänen kanssaan on vaikea olla eri mieltä. Niinistö puhuu asioista, jotka on lähellä ihmisten arkea.

Vaikka Niinistön voitto onkin jo selvä, löytää Pietarinen vaaleista vielä jännitettävää.

— Pystyykö Matti Vanhanen voittamaan Paavo Väyrysen? Lähteekö Juha Sipilä vaihtoon keskustan puheenjohtajan paikalta, hän pohti.