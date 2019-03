Länsi-Savon Iskävartalo-podcastissa perheenisä pohtii hyvinvointia ja terveyttä — ”Isoja päätöksiä, pieniä päivittäisiä valintoja”

Länsi-Savo alkaa julkaista viikottaista podcastia. Iskävartalo-podcast julkaistaan torstai-aamuisin. Sen ensimmäinen jakso on julkiastu tänään 21. maaliskuuta Soundcloudissa ja muilla podcast-alustoilla.

Länsi-Savon toimittajan Mikko Kääriäisen tekemä lifestylepodcast keskittyy terveyteen, hyvinvointiin ja kuntoiluun. Ajatuksena on lähestyä edellä mainittuja teemoja perheenisän näkökulmasta.

Kuntoa ei ylläpidetä ihmedieeteillä tai kuntokuureilla. Hyvinvoinnista huolehtiminen on elämäntapa.

Miksi aloitat podcastin tekemisen, Länsi-Savon podaaja Mikko Kääriäinen?

— Esimerkiksi oma vaimo on joskus sanonut, että hän haluaisi kuunnella minua radiossa. Podcast on aika lähellä radiota, siinä kun on oma ääni mukana. Se eroaa kirjoittavan toimittajan työstä, joten kiinnosti, miltä podcastin tekeminen tuntuisi.

Millaisista aiheista aiot tehdä podcastia?

— Mietin, mistä asioista tietäisin ja mikä olisi teema, josta haluaisin podcastia tehdä. Terveys on alkanut kiinnostaa sitä enemmän mitä vanhemmaksi tässä on tullut. Minulla on nyt 38 vuotta lasissa ja olen huomannut, että oman kunnon ylläpitäminen vaatii enemmän ja enemmän duunia. Podcastin kautta voin saada itsekin vinkkejä vierailta, joita kutsun studioon haastateltaviksi.

Millaisia vieraita luoksesi on tulossa?

— Ensimmäisessä jaksossa vieraana on Jari Kuusisto, Etelä-Savon pelastuslaitoksen työkykyneuvoja, koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän auttaa työssään pelastushenkilöstöä pysymään työkykyisenä koko uransa ajan.

— Toiseen jaksoon on tulossa Maavoimien liikuntapäällikkö, kapteeni Heikki Nousiainen. Jaksossa puhutaan varusmiesten ja reserviläisten kunnosta, miten sitä seurataan ja mihin suuntaan varusmiesten kunto on mennyt.

Mahdollisimman vähän humpuukia, ihmedieettejä ja trendijuttuja. — Mikko Kääriäinen

Taru Hokkanen Toimittaja Mikko Kääriäisen ensimmäinen podcast-vieras on fysioterapeutti Jari Kuusisto.

Millaisia asioita haluat nostaa esille ja mistä asioista keskustella?

— Mahdollisimman vähän humpuukia, ihmedieettejä ja trendijuttuja. Enemmänkin maalaisjärkeä. Haluan puhua pitkäjänteisen työn puolesta terveyden ylläpitämiseksi. Podcastini motto on ”isoja päätöksiä, pieniä päivittäisiä valintoja”. Ensin tehdään päätös, ja sitten pienillä valinnoilla tehdään pitkäjänteisesti työtä oman kehon terveyden ylläpitämiseksi.

Mistä Iskävartalo-nimi on peräisin?

— Piti keksiä osuva nimi, joka tiivistää podcastin yhdellä sanalla. Iskävartalo tuli minulle mieleen. Se taitaa olla tällä vuosikymmenellä syntynyt muotisana. Iskävartalo on sellainen, että on vähän treenattu, mutta ei ole näkyvillä välttämättä mitään sixpackeja. Perheenisille on hyvin haasteellista löytää omaa aikaa perheen ja työpaikan välistä. Moni muukin tarvitsee vinkkejä, miten omaa aikaa voisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Kuunteletko itse podcasteja? Onko sinulla esikuvia, joista ammennat inspiraatiota?

— Ei ole mitään esikuvia tai suosikkipodcastia. Enemmän olen kuunnellut radiota, sen verran vanhanaikainen olen. Podcastit ovat minullekin aika uusi ilmiö. Niiden suosio ja lukumäärä kuitenkin kasvaa jatkuvasti, joten ilmiö on tutustumisen arvoinen.

Mikä ihmeen podcast? ”Yksityisin median kulutusmuoto”

Podcastien kuuntelu on kasvanut Suomessa tasaisesti. Radiomedian syksyllä tekemän tutkimuksen mukaan noin miljoona suomalaisista kuuntelee podcasteja kuukausittain.

Podcast on verkossa julkaistava äänitallenne tai -ohjelma, jonka käyttäjä voi ladata omalle laitteelleen ja kuunnella haluamanaan aikana. Myös radiokanavat julkaisevat ohjelmiaan tai niiden osiaan jälkikäteen kuunneltavaksi podcastina. Länsi-Savon Iskävartalo-podcast on kuunneltavissa myös lehden nettisivuilta.

Jaakko Avikainen

Podcasteja voi kuunnella eri sovellusten kautta ja osin myös suoraan tekijän verkkosivuilta. Applen laitteissa podcast-sovellus on valmiina, ja podcasteja voi kuunnella myös esimerkiksi Spotifysta.

— Podcast on yksityisin median kulutusmuoto. Intimiteetti ja autenttisuus ovat sen vahvuuksia, podcasteissa on helppo puhua henkilökohtaisistakin aiheista, podcasteja tuottavan Jaksomedian Olli Sulopuisto sanoo.

Radiomedian tutkimuksen mukaan podcasteja kuunnellaan eniten kotitöitä tehdessä ja matkustettaessa. Moni kuuntelee podcasteja myös lenkillä tai kuntosalilla.

Sulopuiston mukaan Suomen suosituimpia podcasteja tällä hetkellä ovat Nonsense by Alexa & Linda, Kasper & Mikko — Suomen suosituin podcast, Rahapodi sekä Esko Seppäsen Urheilucast.

Sulopuisto arvelee, että lifestyle-aiheet lisääntyvät tulevaisuudessa myös podcasteissa.

— Lisäksi huumoripodcasteja on Suomessa yllättävän vähän. Ylipäätänsä suuntana on, että podcastien tekijöitä tulee koko ajan lisää. |