Lumisade alkaa torstaina puoliltapäivin, ajokeli Mikkelin seudulla muuttuu huonoksi VR:n mukaan junaliikenteessä voi torstaina olla perumisia tai muutoksia junavuoroissa hankalien sääolojen sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Veturimiesten liiton VML:n ilmoittamien mahdollisten ylityökieltojen takia. Mari Koukkula Torstaina sataa lunta iltaan saakka.

Runsas lumisade vaikeuttaa liikennettä torstaina Etelä-Savossa. Ajokeli on huono, sillä lumisateeseen yhdistyvä voimakas puuskittainen tuuli heikentää näkyvyyttä.

Päivystävä meteorologi Mikko Laine Ilmatieteen laitokselta arvioi, että Mikkelin seudulla sade alkaa noin kello 12 aikaan.

Sade jatkuu koko päivän ja uutta lunta kertyy noin viisi senttiä. Laineen mukaan myös yön yli satelee.

Ensi yö on Mikkelin seudulla kylmä ja mittari voi laskea jopa 20 pakkasasteeseen. Sateen ja pilvistymisen aikana lämpötila on hieman lauhempi, mutta viikonlopuksi on luvassa yli kymmenen asteen pakkasia.

Perjantaina voi tulla uusia lumikuuroja. Lisäksi Liikennevirasto varoittaa, että silloin järjestettävä mielenilmaus ruuhkauttaa tieliikennettä isoilla kaupunkiseuduilla.

Junaliikenteeseen voi tulla muutoksia

VR:n mukaan junaliikenteessä voi torstaina olla perumisia tai muutoksia junavuoroissa hankalien sääolojen sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Veturimiesten liiton VML:n ilmoittamien mahdollisten ylityökieltojen takia.

Jotkut vuorot voidaan perua kokonaan tai kaukoliikenteessä ajaa osin linja-autolla. Myös tavaraliikenteelle aiheutuu todennäköisesti perumisia ja myöhästymisiä.

Tämän hetken tiedon mukaan aamun kaukojunat pystytään ajamaan normaalisti. VR lupaa kertoa tilanteesta aamun aikana.