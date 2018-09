Syksyllä 2014 alkanut Sodan ja rauhan keskus Muistin projekti saa tukisäätiön ja yhtiön toimintansa perustaksi. Mukana on elinkeinoelämän yrityksiä ja sidosryhmiä. Jatkossa toiminta konkretisoituu.



Sodan ja rauhan keskus Muisti on etenemässä varsin merkittävään käännekohtaan, hankkeen tukisäätiön perustamiseen.

Säätiön perustamiskirja allekirjoitetaan tulevana perjantaina.

Muisti on myös jo saanut osakeyhtiön hoitamaan keskuksen operatiivista toimintaa. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy -nimisen yhtiön perustamiskokous oli viime viikon perjantaina.

Muistin projektipäällikkö Olli-Pekka Leskinen luonnehtii yhtiötä ja säätiötä keskeiseksi vaiheeksi, joka osoittaa, että hanke kokonaisuudessaan etenee.

Säätiön perustamisen myötä konkretisoituu yksi syksyllä 2014 aloitetun valmistelutyön tavoitteista.

— Näiden päätösten jälkeen toiminnassa päästään konkreettisesti eteenpäin, eikä tarvitse enää todeta, että toimitaan sitten, kun perustamiset on tehty, sanoo Leskinen.