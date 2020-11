Esityksen vastustajia on ihmetyttänyt se, että kaupunginhallitukselle ei jaettu muistiota, johon kaupunginjohtajalta oli tarkoitus pyytää vastaus.

Savonlinnan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina äänin 6–3 esityksen kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamuksen arvioinnista. Kaksi kaupunginhallituksen jäsentä äänesti tyhjää.

Esityksen oli allekirjoittanut kymmenen kaupunginhallituksen jäsentä tai varajäsentä. Esityksen kokouksessa teki kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.).

Päätöksen mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupunginhallituksen puheenjohtajiston käymään keskustelun, jonka pohjana on tätä varten tehty luottamuksen arviointimuistio. Muistio annetaan kaupunginjohtajan käyttöön ennen käytävää keskustelua.

Kuuleminen järjestetään viikon kuluessa. Kaupunginjohtajaa kuullaan kirjallisen lausunnon kautta, joka tulee esittää kaupunginhallitukselle 23. marraskuuta. Silloin kaupunginhallitus päättää, miten asiassa edetään.

Muistiota ei jaettu kaupunginhallitukselle

Esityksen vastustajia on ihmetyttänyt se, että kaupunginhallitukselle ei jaettu muistiota, johon kaupunginjohtajalta oli tarkoitus pyytää vastaus.

Äänestyksessä hävisi Tuukka Suomalaisen (kesk.) esitys, jonka mukaan asiaa ei olisi otettu käsittelyyn, koska Savonlinnan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja kuntalain mukaan tällaiset asiat tulee tuoda ensin käsittelyyn johtajasopimuksen mukaisissa kehityskeskusteluissa kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Nyt näin ei ole menetelty. Tämä tietoinen väärä menettely on valittu kaupunginjohtajaa vahingoittavassa tarkoituksessa. Julkisuudessa on lähdetty epämääräisin tiedoin herättämään epäilyksiä kaupunginjohtajan toiminnasta vailla kirjallisia perusteluita ja oikeita menettelytapoja. Tällainen menettely on erittäin huonoa hallintoa ja vaarantaa kaupunginjohtajan työsuojelun sekä koko kaupungin hallinnon toiminnan, Suomalainen perusteli esitystään.

Suomalaisen mielestä syy kaupunginjohtajan kohteluun on hänen mielipiteensä sote-maakunta-asiassa.

– Lisäksi näyttää selkeästi siltä, että jotkin päättäjät haluavat siirtää huomion pois tekemästään virheestä ja kaupungille aiheuttamastaan vahingosta, kun päättivät katkaista neuvottelut Mikkelin ja Essoten kanssa. Onnettomalla päätöksellä menetettiin muun muassa Mikkelin sitoutuminen sairaalamme säilyttämiseen sekä sotehallinnon keskuksen sijoittumiseen Savonlinnaan. Näitä asioita halutaan peitellä ja tehdä kaupunginjohtajasta syntipukki, Suomalainen arvioi.