Kuka on sinun mielestäsi vuoden positiivisin mikkeliläinen? – Mikkelin nuorkauppakamarin julkaisemissa ehdokkaissa mukana muun muassa Facebook-ryhmä ja Mikkelin Poikateatterin näyttelijä

Vuoden positiivisin mikkeliläinen 2020 -ehdokkaat on julkistettu. Mikkelin nuorkauppakamarin raati on valinnut kuusi ehdokasta, joista mikkeliläiset saavat äänestää heidän mielestään positiivisimman mikkeliläisen. Myös Länsi-Savo on ollut mukana valitsemassa ehdokkaita.

Kilpailun tavoitteena on luoda myönteistä ilmapiiriä, nostaa Mikkelistä esiin positiivisia asioita ja antaa tunnustus henkilölle, jolle positiivisin mikkeliläinen -huomionosoitus kuuluu.

Mukana on muun muassa Poikateatterin näyttelijä, ravintoloitsijoita, yrittäjiä ja Mikkelin kaupungin kehittäjiä sekä mikkeliläinen Facebook-ryhmä.

Ehdokkuus oli positiivinen yllätys kaikille ehdokkaille

Yksi ehdokkaista on Mikkelin Poikateatterissa mukana oleva opiskelija Taneli Pöyry.

– Kyllähän tuo tieto vähän puskista tuli, mutta sai minut todella hyvälle tuulelle. Vaikka voittoa ei tulisikaan, niin erittäin tyytyväinen olen myös ehdokkaaksi pääsystä, Pöyry kertoo.

Pöyry kuvailee Mikkeliä omaksi turvapaikakseen, ja hän kokee mikkeliläisyyden vahvasti osaksi omaa identiteettiään. Hän toteaa, että on ylpeä mikkeliläisyydestään.

Myös Mikkelin ravintola Domin "sedät", Mika Pippuri, Juha Parkkinen ja Kai Turpeinen ovat mukana kilpailussa. Pippuri meni tiedosta sanattomaksi.

– Aika mahtavaa kuulla, että on ehdokkaana näin positiivisessa jutussa tällaisina haasteellisina aikoina. Nyt meitä hymyilyttää! Olemme kovasti yrittäneet luoda positiivista henkeä ympärillemme ja yrittäneet pysyä itse positiivisena. Hieno juttu että tällä tavalla huomioidaan, Pippuri kertoo.

Pippurin mukaan Mikkeli on merkinnyt Domin miehille paljon, ja kaupunki ja sen asukkaat ovat tarjonneet mahdollisuuden toteuttaa "itse kunkin sedän unelmia".

Taru Hokkanen Mika Pippuri (vas.), Kai Turpeinen ja kuvasta puuttuva Juha Parkkinen ovat Mikkelin Domin perustajia, eli Domin "setiä".

Toripulu-kahvilan yrittäjät Mikko Romo ja Ville Asikainen on myös valittu ehdokkaiksi.

– Tosi hienoa, olemme myllänneet Mikkelissä Villen kanssa monta vuotta ja olleet mukana jos minkä näköisissä kinkereissä. Iso asia meidän toiminnassamme on se, että teemme pieniä asioita, jotka edesauttavat isompia kokonaisuuksia. Mikkeli on meidän kaupunkimme, Romo toteaa.

Romo toteaa, että ehdokkuus antaa puhtia yrittäjille jatkaa toimintaa Mikkelissä.

– Se, että herättää positiivisia fiiliksiä muissa, viestii siitä, että olemme oikeilla jäljillä.

Jaakko Avikainen Mikko Romo (vas.) ja Ville Asikainen ovat Toripulu-kahvilan yrittäjiä.

Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkinen yllättyi ehdokkuudesta, ja kommentoi "sydämensä alkaneen pamppailemaan". Mikke ry on Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys, joka on perustettu vuonna 1999. Mikke ry korostaa kaupungin keskustan kehittämistä.

– Minusta on aivan ihanaa, kun olen taas takaisin täällä. Näen hyvin vahvasti Mikkelin vahvuudet ja ne asiat, missä Mikkeli on oikeasti maailman paras. Siitä se positiivinen leima varmaan on syntynytkin, useita vuosia Thaimaassa asunut Häkkinen kertoo.

Ajatus siitä, että hänet valittaisiin vuoden positiivisimmaksi mikkeliläiseksi, herättää Häkkisessä intoa.

– Sitten tehdään vielä enemmän, kovemmin ja hymyillään entistä enemmän. Tämä antaa tosi paljon tsemppiä, se on kiitos työstä, mitä on tehty, Häkkinen kuvailee.

Jaakko Avikainen Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkinen yllättyi kovasti ehdokkuudestaan vuoden positiivisimmaksi mikkeliläiseksi.

Maaliskuussa Mikkeli-myyjänä työnsä aloittanut Olli Marjalaakso kertoo, että ehdokkuus tarkoittaa tunnustusta myös kaikille tukena ja mukana olleille ihmisille.

– Aina, on se sitten ollut missä elämänvaiheessa tahansa, kaikki onnistumiset on tehty ja tehdään yhdessä. Samalla monet muutkin tahot ja ihmiset saavat tässä tunnustusta. Tämä on itselleni suuri kunnia, Marjalaakso kertoo.

Marjalaaksolle ilo ja into ovat kaikki kaikessa.

– Jos itsestään löytää rehellisen ja jopa lapsenomaisen ilon ja innon, ja jos sen voi tartuttaa muihin, tulee ilon ja innon epidemia, Marjalaakso kuvailee.

Taru Hokkanen Olli Marjalaakso on toiminut Mikkeli-myyjänä tämän vuoden maaliskuusta saakka.

Miun vanha Mikkeli -Facebook-ryhmän perustaja Tuuli Vainio ilahtui kuullessaan ryhmän ehdokkuudesta.

– Onhan tämä suuri kunnia. Ryhmä on todellakin positiivisuuden tyyssija ja siellä ollaan todella kohteliaita ja kunnioittavia toisia kohtaan. Tämä olisi paras kiitos kaikille ryhmäläisille, Vainio iloitsee.

Vainio kertoo, että hän on saanut aktiivisesti ryhmästä paljon hyvää palautetta, ja hän uskoo ryhmän olevan tärkeä monelle. Ihmiset jakavat ryhmässä henkilökohtaisia tarinoita ja muistoja Mikkelistä.

Vesa Vuorela Tuuli Vainio on Miun vanha Mikkeli-Facebook ryhmän perustaja. Ryhmä on ehdolla vuoden positiivisimmaksi mikkeliläiseksi tänä vuonna.

Vuoden 2020 positiivisin mikkeliläinen -ehdokkaita voi äänestää Mikkelin nuorkauppakamarin nettisivuilla. Äänestys on auki nettisivuilla 17.8.—31.8.2020.