Kääntyvätkö Voice of Finlandin valmentajien tuolit Mäntyharjun Jannulle? Hetki juhlayleisön edessä muutti kertaiskusta nuoren miehen suunnitelmat: ”Silloin ymmärsin, miten musiikki voi vaikuttaa” Jannu Löyskä haki vähän vastentahtoisesti television laulukilpailuun, koska julkisuus on muusikolle välttämätöntä. Perjantaina 23. helmikuuta sekä 22-vuotias nuori mies että kotikunta näkyvät Ääni ratkaisee -jaksossa, sillä tuotantoyhtiö kävi Mäntyharjussa kuvaamassa esittelyä. Tanja Rihu Jannu Löyskä, 22, on asunut aina Mäntyharjussa eikä kiirehdi vieläkään pois.

Mäntyharjulaisesta Jannu Löyskästä näkee, että yksi hetki elämässä on merkityksellisempi kuin monet muut.

Esiintyminen omissa ylioppilasjuhlissa Mäntyharjun lukion salissa 2014 on yhä vahvasti läsnä.

Tuore ylioppilas lauloi Eric Claptonin kappaleen Wonderful Tonight ja näki, tai oikeastaan koki, miten juhlayleisö liikuttui.

— Se tuli kertaiskusta. Silloin ymmärsin, mitä on oikeasti musiikin tulkitseminen ja miten voimakkaita vaikutuksia musiikilla voi olla, Löyskä sanoo.

Vahva tunne on ohjannut Löyskän ratkaisuja.

Toisin kuin valtaosa mäntyharjulaisnuorista, Löyskä ei ole lähtenyt opiskelemaan muualle vaan etsinyt töitä kotipaikkakunnalta ja aloittanut keikkailun.



— Haluan muusikoksi ja se vaatii täyttä panostusta. Ei tunnu oikealta opiskella muuta.

Nimikirjoituksia nuorena Kakena

Musiikki on ollut paljasjalkaisen mäntyharjulaisen elämässä aina muusikko-isän kautta.

Laulaminen alkoi jo pikkulapsena ja yläkoulussa mukaan tuli soittoharrastus.



Kitaran ja pianon jälkeen mies on opetellut kuusi muutakin instrumenttia ja taitaa nyt myös rummut, ukulelen, basson, huuliharpun, saksofonin ja banjon.

Tero Ponto Kesällä 2015 Jannu Löyskä esitti nuorta Kakea Mäntyharjun kesäteatterissa. Nimiroolin näytelmässä teki Kake Randelin.

Mäntyharjun seudulla nuori mies on kuitenkin tutumpi teatterilavoilta.



Mikkelin Vekkuliteatterin lisäksi Löyskä on ollut mukana kaksi kertaa sekä Koirakiven että Mäntyharjun kesäteattereissa, muun muassa isossa roolissa Kake Randelinin elämästä kertovassa näytelmässä.



Löyskä esitti nuorta Kakea.

— Silloin minultakin kysyttiin nimikirjoituksia. Se oli outoa.

Ominta on suomalainen poprock

Lapsuushaaveet näyttelijän työstä ovat saaneet väistyä musiikin tieltä.

— Teatterissa voin antaa pintatuntemuksia, mutta musiikilla voin kertoa enemmän. Oikealla biisillä voi selittää, luoda ja muovata tunteita, Löyskä uskoo.

Omia biisejä Löyskä on tehnyt nelisen vuotta. Matkan varrella on syntynyt esimerkiksi jazzia, valssia ja vanhaa rokkia.

— Tykkään tehdä kaikkea, mutta ehkä ominta on suomalainen poprock jostakin Anssi Kelan ja J. Karjalaisen välistä.





Maistiaisia Löyskän omasta musiikista löytyy esimerkiksi nuoren miehen omilta Facebook-sivuilta. Akustinen pätkä on Löyskän säveltämästä ja sanottamasta biisistä Sielujen sinfonia.

Musiikki on niin iso asia, että syksyllä Löyskä haki mukaan television laulukilpailuun, vaikka ajatus tuntui hankalalta.

— Julkisuus on vahva työkalu ja välttämätöntä, jotta pääsen kertomaan omia tarinoitani isommille yleisöille. Telkkariin on vaan päästävä.

Kilpailun voitto olisi vain alku

Laulukilpailuista parhaalta kuulosti The Voice of Finland, jonka 7. kauden jaksot alkoivat televisiossa tammikuussa.



Löyskälle on julkisuuden lisäksi tärkeää, että ohjelman kautta voi luoda henkilökohtaisia kontakteja valmentajiin.

— Kaikki ovat kovia tekijöitä, mutta oma tärkeysjärjestykseni oli Toni, Anna, Redrama ja Olli.

Tuotantoyhtiö kävi läpi yli 2 000 hakemusvideota ja 700 koelaulua, minkä jälkeen 93 laulajaa kutsuttiin kuvauksiin.

Yksi kutsutuista oli 22-vuotias mäntyharjulainen, joka nousi lopulta lavalle Ääni ratkaisee -jaksojen viimeisen kuvauspäivän viimeisenä esiintyjänä.

— Se oli pitkä päivä, josta suurin osa oli odottelua.

Televisiossakin Löyskä nähdään viimeisessä ensimmäisen vaiheen jaksossa. Kotipaikkakuntakin saa jaksossa näkyvyyttä, sillä tuotantoyhtiö kävi Mäntyharjussa kuvaamassa nuorta miestä.



— Osasin kai kertoa hakemuksessa jotain niin kiinnostavaa, että minusta haluttiin tehdä esittely. Kuvasimme monta tuntia, mutta en tiedä, mitä televisioon päätyy.

Tanja Rihu Paljasjalkainen mäntyharjulainen on viralliselta nimeltään Jan-Erik, mutta lempinimeä on käytetty aina. — Ensimmäisen esikoulupäivän jälkeen menin kotiin ja kysyin äidiltä, että mistä ihmeen Jan-Erikistä ne kyseli, Jannu Löyskä nauraa.

Kääntyvätkö valmentajien tuolit Ääni ratkaisee -jaksossa tai kuinka pitkälle matka ohjelmassa jatkuu, sitä ei saa etukäteen paljastaa.



Sen verran Löyskä uskaltaa sanoa, että kilpailu vahvisti omaa luottamusta musiikin tekemiseen ja esiintymiseen.

— Lähdin sillä asenteella, että otan kokemuksesta kaiken irti. Jos voitto tulee, se on vain alku. Lopputaival on kuljettava itse.





Jannu Löyskä The Voice Of Finlandin jaksossa perjantaina 23. helmikuuta. Ohjelma alkaa Nelosella kello 20.