Koulut kiinni keskiviikkona, kotiin saa jäädä jo tiistaina

Koronavirus: Kunnissa valmistaudutaan etäopetuksen järjestämiseen, koulut on tarkoitus pitää kiinni pääsiäiseen asti.

Valtioneuvosto tiedotti maanantaina, että kaikkien koulujen opetus keskeytetään keskiviikkona 18. maaliskuuta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi tiedotustilaisuuden yhteydessä suosituksen, että oppilaat jäisivät kotiin jo tiistaina.

– Kaikki ne lapset, jotka on mahdollista ottaa nyt jo kotiin, on suositeltavaa ottaa kotiin, pääministeri Sanna Marin sanoi.

Mikkelin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen totesi saman maanantai-iltana.

– Jos peruskoululainen voi jäädä kotiin, se kehotetaan tekemään.

Mikkelin peruskoulut ovat toiminnassa vielä tiistaina.

– Kouluissa on opetushenkilöstö ja rehtorit paikalla niitä koululaisia varten, jotka eivät pysty jäämään kotiin.

Hallitus linjasi maanantaina kaikkiaan parikymmentä lisätoimenpidettä koronavirustilanteen hoitamiseksi. Linjaukset ovat voimassa huhtikuun 13. päivään saakka. Osa toimista edellyyttää niin sanotun valmiuslain käyttöönottoa. Ne päätökset tehdään tiistaina.

Taru Hokkanen Essote on valmiudessa koronavirusepidemian varalta. Varotoimenpiteenä kiireettömiä ajanvarauksia on peruutettu.

Essoten alueella epidemia on vielä aluillaan. Varmistettuja koronavirustapauksia oli maanantaina vasta muutama.

Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että koronavirusepidemiaan on sairaanhoitopiirissä valmistauduttu peruuttamalla ei-kiireellisiä ajanvarauksia.

– Hallituksen esityksen mukaan hoitotakuu ei päde tässä poikkeustilanteessa.

Seppälä korostaa, että Essotessa on täydet valmiudet koronaviruspotilaiden hoitamiseen, myös äkillisen tautipiikin ilmaantuessa.

Palkkalistoillaan Essotella on nelisen tuhatta työntekijää.

– Meillä ovat henkilöstön sairauspoissaolot hieman lisääntyneet sen jälkeen, kun myös lieväoireiset työntekijät ovat jääneet pois töistä, Seppälä sanoo.

Hän lisää, että sairauspoissaoloja kertyy 100–200 normaalin kausi-influenssankin aikana.

Tiistaista lähtien Essotessa ajetaan alas lastenneuvolatoiminta pääosin ja kouluterveydenhuolto kokonaan. Äitiysneuvoloiden toiminta sekä alle vuoden ikäisten lasten terveystarkastukset ja raskaudenkeskeytykset sen sijaan jatkuvat.

Kunnat varautuneet epidemiaan

Etelä-Savon kunnissa epidemiaan alettiin varautua jo ennen hallituksen maanantaista linjausta muun muassa perumalla kuntien yleisötilaisuuksia ja rajaamalla tilojen käyttöä.

Esimerkiksi Pertunmaalla peruttiin uuden kunnanjohtajan tervetuliaiskahvit keskiviikolta.

Mikkeli ja Mäntyharju ilmoittivat viikonloppuna lukioidensa siirtymisestä etäopetukseen, ja Kangasniemi ja Pieksämäki liittyivät joukkoon maanantaina.

Mikkelin kaupunki kehotti vanhempia pitämään lapsensa poissa päivähoidosta ja esikoulusta, jos he pystyvät järjestämään lapselleen hoidon kotona. Perusteena on paitsi koronaviruksen leviämisriskin minimointi, myös on syntynyt akuutti pula hoitavista käsistä.

Mikkeli myös kehotti kuntalaisia välttämään joukkoliikenteen käyttöä ja sen sijaan kävelemään ja pyöräilemään lyhyet matkat.

Tiistain aikana Mikkelissä valmistellaan opetuksen järjestäminen keskiviikosta eteenpäin. Käytännössä opettajat antavat tehtäviä luokkansa oppilaille Wilman ja muiden sähköisten välineiden kautta. He myös seuraavat etänä oppilaiden suoriutumista annetuista tehtävistä.

Rehtorit tiedottavat asiasta koteihin Wilman välityksellä.

Koulujen sulkemisen lisäksi kuntien on varmistettava lähiopetus tietyille erityisryhmille.

– On järjestettävä koulunkäynti niiden koululaisten osalta, jotka eivät pysty käymään koulua kotoa käsin etäohjauksen avulla. Tämä koskee erityisen tuen lapsia ja niitä valtioneuvoston linjauksen mukaisia 1.–3.-luokkalaisia, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla, Siekkinen muistuttaa.

Ympäristökunnissa toimitaan samansuuntaisesti. Tiistaina valmistaudutaan ja keskiviikkona suljetaan koulut. Esimerkiksi Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska kertoo, että kunnan valmiusjohtoryhmä kokoontuu tiistaina aamulla kello 7.30 yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen johdon kanssa.

Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen kertoo opetustoimen johdon ja koulujen rehtoreiden suunnittelevan tiistain aikana opetuksen järjestämistä kotona.

– Oppilaita on kehotettu jo viime viikolla viemään kirjat kotiin.

Kangasniemellä lähetettiin koteihin maanantai-iltana viesti, jossa kerrotaan, että koulut toimivat tiistaina normaalisti. Kotiin voi kuitenkin jäädä, muistuttaa kunnanjohtaja Risto Nylund.

Korona

Urpolan koulussa koronatartunta

Mikkelin Urpolan koulu suljettiin jo maanantaina sote-kuntayhtymä Essoten hallituksen päätöksellä.

Perusteena oli Urpolan koulussa työskentelevän henkilön taudin vahvistuminen koronavirukseksi. Kahta samassa koulussa työskentelevää koskee perusteltu epäily sairastumisesta.

Toimenpide katsottiin välttämättömäksi yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Yksi koulun luokista oli laitettu karanteeniin jo viime viikolla.

Huoli koronaviruksen leviämisestä sai myös satojen mikkeliläiskoululaisten vanhemmat reagoimaan maanantaiaamuna.

Joidenkin koulujen oppilaista jopa kolmasosa ilmoittautui joko sairaiksi tai sitten jäi kotiin kaiken varalta.