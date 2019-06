Kauppa on käynyt öisin viime juhannusta vilkkaammin. Kun hylly täyttyvät jo yöllä, on päivän asiakasmassa helpompi ottaa vastaan.

Ulkona on vielä melko lämmintä. Graanin kauppakeskuksen kattoparkissa on vain kaksi autoa, mutta mopoja on ainakin kymmenen. Katolta alas laskeuduttaessa hiljalleen aukeavalla pihan parkkialueella autoja on ehkä noin kaksikymmentä. Kello on hieman yli yhdentoista tiistai-iltana. Lastauslaiturin vieressä teinit harjoittelevat tupakanpolttoa.