Mikkeli ja Essote rakentavat uuden asumispalvelutalon — Noin 23 miljoonan euron 13-kerroksinen tornitalo tulee Brahenkadun päähän

Palvelutalon konsepti on kokonaan uusi Mikkelin oloissa. Talossa on sekä palveluasumista että tavallisia vuokra-asuntoja. Hankkeessa on mukana kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy.