Pieksämäellä laitetaan koulut ja päiväkodit rytinällä kuntoon — Maaselän homekoulun purkaminen on alkanut

Uuden koulun rakentaminen Virtasalmelle ja Naarajärvelle alkaa vielä tämän kesän aikana. Hiekanpään uusi yläkoulu on jo harjakorkeudessa.

Maaselän koulun purkaminen Naarajärvellä Pieksämäellä on käynnissä. Uuden koulun rakentaminen alkaa kesän aikana.

Sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi koulu on ollut käyttökiellossa, ja opiskelu tapahtuu väistötiloissa Kanttilassa ja seurakuntatalolla.

Päiväkoti toimii vanhoissa tiloissa siihen saakka, kun uusi koulu ja päiväkoti valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Koulun ja päiväkodin tarvitsemat tilat ovat yhteensä 3 620 neliötä. Tämä sisältää myös liikuntatilat.

Hankkeen kustannusarvio on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Hanke on ensimmäinen Pieksämäen kaupungin leasing-rahoituksella toteutettava hanke.

Maaselän koulussa on luokat ensimmäisestä kuudenteen. Oppilasmäärä on tällä hetkellä noin 250. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää, joissa on yhteensä noin 50 lasta.

Uusi koulu myös Virtasalmelle

Syyskesällä on määrä aloittaa myös uuden koulun rakentaminen Virtasalmelle. Ryhmäperhepäivähoidon käytössä ollut rakennus on jo purettu pois uuden koulun tieltä.

Ainakin tämän kevätlukukauden koulua käydään vanhassa, purkutuomion saaneessa rakennuksessa.

Väistötilojen tarvetta selvitetään parhaillaan.

Noin 500 neliön suuruisen rakennuksen alustava kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa.

Koulujen rakentaminen rasittaa Pieksämäen kaupungin taloutta vuosiksi eteenpäin.

Parhaillaan rakennetaan Hiekanpään uutta yläkoulua sekä uusia tiloja Etelä-Savon ammattiopistolle.

Ensi vuoden investoinnit ovat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa ja seuraavanakin vuonna vielä 12,2 miljoonaa euroa.