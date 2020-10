Kolme uutta koronatartuntaa Essoten alueella – Puumalan kahdesta koronapositiivisesta toinen on asioinut viime viikolla Puumalan Hurissalon Salessa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella on löytynyt kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi positiivista koronanäytettyä löytyi Puumalasta ja ne liittyvät alkujaan Ylläkseltä tulleisiin tartuntoihin. Yksi tartunnoista kuuluu ravintola Fenixin tartuntaketjuun.

Altistuneet saatiin kartoitettua keskiviikkona ja heidät on asetettu karanteeniin. Ylläksen ketjusta on Essoten alueella todettu tartuntoja nyt yhteensä kahdellatoista henkilöllä ja Fenixin ketjussa kahdeksalla henkilöllä.

Essoten myös tiedottaa, että Puumalan Hurissalon Salessa on asioinut torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina (8.–11.10.) henkilö, jolla on todettu koronatartunta. Muiden altistuminen virukselle on kyseisinä päivinä ollut mahdollista.