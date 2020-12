Pieksämäen Matti ja Liisa -kodin asukkaalla koronavirustartunta, asukas siirrettiin hoivakotiin Valonasta joulukuun alussa

Asukas on asunut erillisessä rakennuksessa, jossa hänellä on oma sisäänkäynti. Hän ei ole osallistunut Matti ja Liisa -kodin yhteisiin toimintoihin.

Pieksämäen kaupunki tiedottaa, että pieksämäkeläisen yksityisen hoiva-alan yrityksen Matti ja Liisa -kodin asukkaalla on todettu koronatartunta keskiviikkoiltana 9. joulukuuta. Asukas on siirtynyt Matti ja Liisa -kotiin Valonasta.

Pieksämäen vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini kertoo, että siirto on tehty tiistaina 1. joulukuuta. Valonassa on todettu joulukuun aikana jo yhteensä 39 koronavirustartuntaa, joista 16 on asukkailla ja 23 hoitajilla.

Pieksämäen kaupungin tiedotteen mukaan asukas on asunut Matti ja Liisa -kodissa erillisessä rakennuksessa, jossa hänellä on ollut oma sisäänkäynti eikä hän ole osallistunut Matti ja Liisa -kodin yhteisiin toimintoihin. Matti ja Liisa -kodin henkilökuntaa on ohjattu keskiviikkona karanteeniin.

Pieksämäen kaupungin mukaan tartunnan saanut on hyvävointinen, mutta hänet siirretään varmuuden vuoksi terveydenhuollon yksikköön.

Torstaina neljä uutta tartuntaa

Valonan palvelujohtaja Susanna Pirttiaho kertoo, että palveluntuottajana Valona ei vastaa siitä, ketä se hoitaa. Kaupunki ohjaa asukkaat Valonalle ja eteenpäin.

– Valona on Pieksämäen kaupungin puitesopimuskumppani ja sitoutunut tarjoamaan kaupungille palveluja. Kaupunki antaa asukkaita meille ja siirtää heitä eteenpäin sitä mukaan, kun katsovat sen tarpeelliseksi, Pirttiaho kertoi Länsi-Savolle torstaina.

Rubinin mukaan Valonassa on tarjolla myös lyhytaikaista kuntoutusta eli kaikki asukkaat eivät asu yksikössä.

– Jos henkilön terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt eikä hänellä ole sairaalahoidon tarvetta, mutta hän ei pärjää vielä kotona tai mietimme tarvitseeko henkilö jatkossa tuetumpaa asumista asumispalveluyksikössä, siirrämme hänet toiseen asumispalveluyksikköön kuntoutumaan, selittää Rubini asukkaan siirtoa Matti ja Liisa -kotiin.

Rubini kertoo, että torstaina 10. joulukuuta Pieksämäellä on todettu neljä uutta tartuntaa. Tällä hetkellä uusia tartuntoja ei ole todettu vanhuspalveluiden yksiköissä.

– Kaikki tartunnan saaneet on asetettu karanteeniin ja tartunnat ovat perheen sisäisiä, Rubini sanoo.

Juttua päivitetty kello 12.18 Aino Rubinin kommenteilla.