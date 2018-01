Lukija kysyy: Miksi Rauhaniemen roska-astia pursuaa koirankakkapusseja? Mikkelin Graanin ja Rauhaniemen asukkaat ovat viime päivinä harmistuneet täysistä roska-astioista katujen varrella. Lukijan kuva Koirankakkapusseja on pudonnut täydestä roska-asiasta jo maahan Mikkelin Rauhaniemessä.

Länsi-Savon lukija lähetti kuvan Rauhaniemessä olevasta roska-astiasta. Se pursuaa koirankakkapusseja ja osa pusseista on jo pudonnut maahan. Lukijaa kysyy, miksi näin on ja mitä asialle voitaisiin tehdä.

Urakoitsijoiden ja kaupungin välisissä sopimuksissa sanotaan, että roskisten on oltava ”aina käytettävissä”. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että roskiksiin pitäisi mahtuakin jotain.

Kesällä jotkut keskustan alueen roskikset voidaan tyhjentää jopa 2 kertaa päivässä.

Kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen tietää, että esimerkiksi joulun aikaan roskiksia jäi jonkin verran tyhjentämättä lomien takia. Talvisin roskisten tyhjennyskierto on muutenkin pidempi, esimerkiksi kerran kahdessa viikossa, koska ihmiset liikkuvat vähemmän kuin kesäisin.

—Kesällä jotkut keskustan alueen roskikset voidaan tyhjentää jopa 2 kertaa päivässä, Vuorinen sanoo.

Vuorinen kehottaa kaupunkilaisia tarttumaan puhelimeen, jos he näkevät täyden roskiksen. Roskisten ylläpito on urakoitsijoiden vastuulla. Heidän numeronsa löytyy joulun alla jokaiseen mikkeliläisen kotiin jaetusta palveluoppaasta. Numero on 015 164 800.

— Soittamalla tieto asiasta saadaan mahdollisimman nopeasti urakoitsijan tietoon, Vuorinen sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset ilmoittaisivat rohkeasti täysistä roska-astioista. Mikkelissä on yhteensä noin 600 roskista ja joku niistä saattaa jonain viikkona täyttyä nopeammin kuin yleensä.