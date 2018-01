Viljakäärme Simo katosi omaan kotiinsa Mikkelissä — Etsijäkoirakaan ei päässyt jäljille kolmekerroksisessa omakotitalossa Lasten lemmikkiä etsiessään Susanna Lappalainen on kolunnut läpi kaikki paikat ja siivonnut kaappien taustat. Etsijäkoiraliiton asiantuntija kertoo, että enemmistö kadonneista eläimistä löytyy neuvonnan avulla. Lukijan kuva Viljakäärme Simo viihtyy lämpimissä paikoissa. Se on karannut pari kertaa aikaisemmin, mutta löytynyt aina nopeasti.

Jäljettömiin kadonnut viljakäärme on pitänyt mikkeliläistä Susanna Lappalaista jännityksessä viikonlopusta saakka. Lauantaina huomattiin, että matelija on karannut terraariostaan jonnekin päin isoa omakotitaloa.

— Se on ollut vapaalla jalalla ilmeisesti tiistaista lähtien.

Täällä on miljardi paikkaa, johon se voi piiloutua. -Susanna Lappalainen

Simo-nimistä käärmettä on jahdattu ympäri kolmekerroksista taloa Lehmuskadulla, mutta Lappalaisen mukaan urakka tuntuu toivottomalta.

— Täällä on miljardi paikkaa, johon se voi piiloutua.

Hän on tutkinut kaikki nurkat ja kolot sekä imuroinut jääkaappien ja pakastimen taustat. Käärmeestä ei näy jälkeäkään.

— Luulisi, että se etsii lämmintä paikkaa, mutta voihan se olla sohvan sokkelissa tai jossakin varaavassa takassa.

Käärme voi myös luikerrella jo etsittyyn paikkaan, joten se katoaa helposti näkyvistä.

Etsijäkoirat avuksi Simon jäljittämiseen

Simo on Lappalaisen lasten lemmikki. Tyttäret ovat muuttaneet pois kotoa, joten eläin on jäänyt pojan ja Lappalaisen hoitoon. Tytär löysi apuun etsijäkoiran, joka kyllä haisteli tiettyjä paikkoja, mutta ei löytänyt karkulaista.

— Koiran koulutus on kesken, mutta he sanoivat, että tässä tapauksessa se voi olla etu. Koulutettu koira merkkaa alueen, mutta jos koulutus on kesken, se ryntää suoraan etsityn luo.

Etsintöjä tekemään on tulossa toinen koira, jonka koulutus on myös kesken ja joka ei Lappalaisen tietojen mukaan ole koskaan etsinyt käärmettä. Hän on kuitenkin valmis kokeilemaan kaikkia keinoja.

— Meillä oma koira. Vaikka sillä ei ole saalistajaviettiä, niin se voi puraista liikkuvaa eläintä, Lappalainen arvelee.

— Viljakäärme on kuristajakäärme, mutta ei se itseään isompiin tule kiinni.

Sen sijaan Lappalaista on mietityttänyt, voiko käärme aiheuttaa oikosulkua sähköjohtoihin kodinkoneiden takana lymytessään. Tai voiko se mennä viemärin kautta naapuriin ja kurkata jonkun vessanpöntöstä? Ulkona se ainakin kohmettuisi heti.

Käärme löytyy yleensä helposti

Simo-käärme on noin 1,5 metriä pitkä. Lappalainen kuvaa, että otuksen paksuus on noin etusormella ja peukalolla tehdyn ympyrän eli ok-merkin paksuinen.

Talon koiralla on jatkuvasti vesikuppi lattialla, joten käärme pääsee halutessaan juomaan siitä.

— Kun käärme katoaa, se löytyy yleensä päivän tai parin kuluttua, kertoo etsijäkoirien kouluttaja ja ohjaaja Lena Lundell Etsijäkoiraliitosta. Esimerkiksi kissojen jäljille on vaikeampi päästä, koska niitä näkyy ja ne kulkevat ympäriinsä. Jos joku näkee nurmikollaan kissan sijasta käärmeen, niin hän yleensä ilmoittaa siitä välittömästi.

Mikkelin käärmettä etsivät koirat eivät olleet Etsijäkoiraliitosta, sillä Lundellin mukaan he käyttävät vain koulutuksen loppuun käyneitä koiria.

Etsijäkoirat opetetaan hajutunnistuksen perusteella. Käärmeestä hajun voi saada esimerkiksi luontinahkasta, jos omistajalla on sellainen tallessa. Hajun saa myös sammaleesta tai kivestä, jonka päällä elikko oleskelee.

Lundell kertoo, että lemmikkejä ja tuontantoeläimiä on nykyisin niin montaa lajia, että kaikkia ei millään pysty treenaamaan etsintäkoirien kanssa. Hajujäljen avulla etsintä onnistuu, vaikka kyse olisi koiralle vieraasta lajista.

Yleensä etsitään tutuimpia ja yleisimpiä lajeja kuten koiria ja kissoja. Tavallisesti lemmikit löytyvät viikon tai viiimeistään kahden viikon kuluttua.

Enemmistö löytyy neuvonnan avulla

Pitkiä aikoja kuten kuukauden kadoksissa olleita eläimiä löytyy. On löytynyt niitäkin, jotka ovat olleet yli vuoden karkuteillä ja joita ei enää aktiivisesti etsitä. Ne ovat eläimiä, jotka ovat tottuneet olemaan ulkosalla eli usein kulkukissoja, jotka jostain syystä palaavat lopulta kotiin.

Lundell kertoo, että etsijäkoirat paikantavat alueen, mutta apua voi löytyä myös neuvonnasta. Etsijäkoiria on lähinnä Etelä-Suomessa. Lundellin yhdistyksessä toimii parikymmentä koiraa ja hän sanoo, että muissa vastaavissa yhdistyksissä on koiria yhteensä saman verran. Ne sijaitsevat Jyväskylä—Pori-linjan eteläpuolella.

— Enemmistö kotoutuu neuvonnan avulla, Lundell sanoo.

Liiton neuvontapuhelimessa saa apua kadonneen lemmikin metsästykseen. Hän kehottaa soittamaan enemmin siihen kuin sukua kokoon etsintätöihin. Tilanne voi vain pahentua, jos paljon vieraita ihmisiä kulkee jäljillä.

Ruoka rauhoittaa, mutta Simo on huono syömään

Lundell muistuttaa, että kaikkein helpointa on ennaltaehkäisy. Vuoden ruuhkaisimmat ajat ovat uudenvuoden juhlinta paukutteluineen sekä kevään mökkikauden avaus, jolloin koirat säntäävät vapauden ja riistan perään.

Etsijäkoiraliiton sivuilta saa myös ensiapua ja tietoa kadonneen lemmikin hakemiseen. Yksi tärkeistä vinkeistä on ruoka.

— Ruoka rauhoittaa ja pistää eläimen pysymään paikallaan, Lundell sanoo.

Mikkeliläistä Simo-käärmettä ei hiiripaisti ole tuonut takaisin. Lappalaisen mukaan Simo ei ole kova ruuan perään.

Käärme on syötetty viimeksi 30. joulukuuta. Se syö yleensä 10 päivän välein, joten sillä voisi olla pian ruoka-aika, mutta Lappalaisen mukaan se on ollut välillä syömättä pitkiäkin aikoja, jopa 1—2 kuukautta.

Kun Simo luo nahkaansa, se on syömättä pitkään. Myös silloin, kun se luulee pääsevänsä muhinoimaan tyttökäärmeiden kanssa, se ei suostu syömään.