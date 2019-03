Tv-asentaja Pertti Mörsky mikkeliläisestä TV-Huolto M. Salonen Ky:stä, vieläkö kodeissa on kuvaputkitelkkareita?

— Kyllä niitä joitakin on, mutta hyvin vähän. Teimme helmikuussa kolme päivää kaapelikanavien virityksiä Mikkelissä, törmäsin vain kahteen talouteen, jossa oli kuvaputkitelkkari. Huoltoon putkitelkkareita tulee enää hyvin vähän eikä niihin oikein saa varaosiakaan. Nykyään korjataan pääsääntöisesti litteitä televisioita.

Kumpi on vikaherkempi, taulutelevisio vai putkikone?

— Jos ajatellaan, että putkikone on toiminut jo 20 vuotta ja se edelleen toimii, nämä nykytelkkarit ovat vikaherkempiä. Kun ostaa uuden telkkarin, niin alle viiden vuoden se tuodaan huoltoon. Taulutelkkarissa on virta päällä koko ajan ja käyttötunnit juoksevat. Nykyisissä taulutelkkareissa virtalähde saattaa tulla tiensä päähän ja korjaus on kuin auton määräaikaishuolto.

Näkyykö muoti tv-huollossa?

— Kun tuli 3D, se oli hitti ja niitä hankittiin, vaikka lähetyksiä ei ollut. Sitten tulivat kaarevat telkkarit. Vastaanottimien värivalikoima on pysynyt samana. Mustan lisäksi on valkoisia tai hopeanvärisiä telkkareita. Kuvaruudun koko on kasvanut. Telkkari on kodin sisustuselementti.

Miten asentaja pysyy laitekehityksessä mukana?

— Laitevalmistajat kouluttavat, mutta se on paljon itseopiskelua ja kehityksen seuraamista. Kokemus on avuksi ja myös maahantuojilta saa teknistä tukea. Kysymys voi mennä maahantuojalta vaikka Koreaan ongelman ratkaisemiseksi.

Millainen koulutus sinulla on?

— Kävin aikoinaan ammattikoulun. Tulin tänne yritykseen töihin reilut 30 vuotta sitten. Meillä on ollut lukuisia laitevalmistajien ja maahantuojien koulutuksia, joissa olen ollut mukana.

Miten asentajan työ on muuttunut?

— Tietotekniikka on suurin muutos. Televisiot ovat nykyään aikamoisia tietokoneita. Laitteita korjataan vieläkin komponenttitasolla, mutta vaihdetaan myös moduuleita ja tehdään ohjelmistopäivityksiä. Huollossa telkkareiden osuus on vain 20 – 30 prosenttia. Parikymmentä vuotta sitten telkkarikorjauksia oli yli puolet. Nyt huolletaan tabletteja, puhelimia, digiboxeja, audiolaitteita ja muita kodin pienkoneita.

Mikä on suurin huoltoon tullut telkkari?

— Taitaa olla 75-tuumainen. Aikoinaan 36-tuumainen putkikone painoi 70 kiloa. Nyt ruutukokoa on tuplasti, mutta painoa vain reilut 20 kiloa.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 27.3.