Vanhempien partiot jalkautuvat Mikkelin kaduille — Kansanliikkeen vanhempainilta pohti keinoja puuttua lasten ja nuorten päihteidenkäyttöön

Koko kaupungin yhteiseen päihdeaiheiseen vanhempainiltaan kokoontui arviolta 80 osallistujaa tiistai-iltana kauppakeskus Stellaan.

— Määrä yllätti positiivisesti, vaikka onhan tästä kyllä tiedotettu ja rummutettu etukäteen, totesi Jaana Heinonen. Hän on yksi niistä, jotka perustivat tänä syksynä Facebook-ryhmän Children protected against drugs and alcohol — Kansanliike Mikkelissä.

Kansanliike ja Fb-ryhmä sai alkunsa syksyllä Lyseon koulussa pidetystä vanhempainillasta, jossa vanhemmilla heräsi huoli lasten ja nuorten päihteidenkäytöstä.

— Asia koetaan tärkeäksi. Jotain kertoo sekin, että jo parissa päivässä ryhmään liittyi 500 jäsentä. Nyt jäseniä on 1 500.

Aktiivisia muutenkin kuin somessa

Heinonen pitää ryhmän keskusteluketjujen asiallisina ja hyödyllisinä. Iloinen hän on siitä, ettei aktiivisuus jää pelkästään somessa toimimiseen. Ihmiset tulivat tilaisuuteen ja ovat valmiita toimimaan myös tulevaisuudessa.

Illassa puhuivat muun muassa Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Toni Reinikainen ja ensihoitaja Sanna Koponen.

Kokemusasiantuntija Markus Tuukkanen kertoi omasta päihdehistoriastaan, joka alkoi jo 9-vuotiaana. Viisi vuotta raittina ollut Tuukkanen opiskelee nyt lähihoitajaksi ja on kahden kouluikäisen lapsen isä.

— En päästä lapsiani hengailemaan kauppakeskuksiin, Tuukkanen kertoi.

Heinonen kysy Reinikaiselta mielipidettä Lyseon vanhempainillassa nousseesta ideasta aloittaa vanhempien katupartiointi Mikkelissä.

— Olisi ihan hyvä, että vanhemmat kävisivät katsomassa, miten nuoret aikaansa viettävät. Ei sen tarvitse mitään kyyläämistä ja käsi kädessä kulkemista olla, Reinikainen sanoi.

Joululoman aloitusiltana partiointi alkaa

Heinosen mukaan vanhempien partioita on joskus aikaisemminkin ollut Mikkelissä esimerkiksi koululomien aloitusviikonloppuina.

— Emme ole liikkeellä tuomitsemassa. Haluamme vain tietää, missä nuoret pyörivät. Partioilla ei tietenkään ole mitään järjestyksenpito-oikeuksia.

Ensimmäisen kerran partioita on tarkoitus kokeilla illalla 21. joulukuuta koulujen joululoman alussa.

Kansanliikkeeseen kaupunkilaiset ovat Heinosen mukaan suhtautuneet myönteisesti.

— Nuoret ovat vähän naureskelleet, mutta sehän kuuluu asiaan. Jotkut aikuisetkin ovat epäilleet, ettei tällaista toimintaa Mikkelissä tarvittaisi, mutta kritiikkiä on kyllä tullut hyvin vähän.